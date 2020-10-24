Капитан "Краснодара" Александр Мартынович заработал удаление в концовке матча Фото: ФК Краснодар

«Спартак» добился выездной победы над «Краснодаром» в 12 туре РПЛ со счетом 3:1 и возглавил турнирную таблицу.

Весомого преимущества «красно-белые» смогли добиться в первом тайме, забив два безответных мяча, авторами которых стали Понсе и Мозес. Во втором тайме «Краснодар» смог отыграть один мяч силами вышедшего на замену Сабуа, и был близок к тому, чтобы сравнять счет. Однако в концовке после паса Кокорина отличился Ларссон, установив окончательный счет.

В конце встречи вторую желтую карточку и удаление заработал капитан «Краснодара» Александр Мартынович.

Первый тайм

Перед стартом матча прилетели новости из Санкт-Петербурга, где «Зенит» неожиданно проиграл «Рубину». Это значит, что ничья или победа гарантировали «Спартаку» первое место после 12 туров.

В состав «красно-белых» вернулись Жиго и Джикия, с первых минут вышел Мозес. Настроение команды в целом было отличным.

«Краснодар» же удивил не только составом, но и чрезвычайно короткой скамейкой, на которой оказались два вратаря – Синицын и Городов, а также три воспитанника академии Уткин, Мацукатов и Сабуа.

В стартовом составе «быков» появились Мартынович и Газинский, вышли Сулейманов и Сперцян. Обходиться «Краснодару» пришлось без Кабелла, Вандерсона, Классона, Камболова, Олссона, Берга, Стоцкого, Сорокина, Петрова, Маркова и Ари. Часть игроков, вероятно, получила возможность отдохнуть перед игрой с «Челси», которая состоится в среду.

Вряд ли «Краснодар» мог с такой обоймой показывать игру, к которой он приучил болельщиков. Этого и не произошло. В первом тайме «Спартак» больше владел мячом и дважды смог забить. Первый мяч забил Понсе уже на 12-й минуте, воспользовавшись ошибкой игроков обороны – Ларссон выкатил на Понсе, который выскочил из-за спины у Чернова и пробил мимо Сафонова.

А спустя 20 минут Мозес удвоил преимущество «Спартака» и открыл счет своим голам в премьер-лиге. Айртон отдал пас Понсе, а тот поделился с мячом с нигерийцем, который не промахнулся.

Примечательно, что голы «красно-белых» возникали после неплохих отрезков в исполнении «Краснодара». Хозяева поля имели два голевых момента после ошибок Максименко – вратарь несколько раз не мог зафиксировать мяч, но с добиваниями Ионова и Смольникова героически справлялся.

«Краснодару» нужно было усиление, но вариантов было совсем мало.

Второй тайм

В перерыве Сперцяна, который впервые появился в основе «Краснодара», заменил Даниил Уткин. Первые минуты хозяева поля провели ударно, но выгоды извлечь не смогли. Затем последовала замена Шапи на Сабуа у «горожан». «Красно-белые», складывалось ощущение, уже играли по счету.

Игру взорвал Леон Сабуа. Спустя две минуты после выхода на замену, его фамилия зажглась на табло. Полузащитник разогнал классную контратаку, отдав передачу на Рамиреса и сам же оказался во вратарской, замыкая передачу Вильена – 1:2.

«Краснодар» смог забить еще один гол – Кайо отличился точным ударом головой после подачи Ионова со штрафного. Однако арбитр Безбородов увидел фол в борьбе Мартыновича и не засчитал взятие ворот.

Тедеско решил освежить игру «Спартака», который явно подсел. На последние 20 минут вместо Понсе и Мозеса вышли Кокорин и Ещенко. Чернов после розыгрыша корнера с лета с линии штрафной пальнул в правую девятку, но Максименко показал чудеса реакции и спас команду.

После этого в бой «красно-белые» бросили Умярова и Гапонова. «Спартак» стал агрессивнее, и отодвинул игру от своих ворот.

Все это привело к голу. Кайо выбежал далеко из своей зоны, его оставил за спиной свежий Кокорин, он отдал передачу на Ларссона, который здорово развернулся и неотразимо пробил по воротам Сафонова.

Времени отыграть два мяча у «Краснодара» не осталось, а возникшую угрозу ликвидировал Максименко. Вместо Вильены на поле вышел Мацукатов – последний из трех полевой игрок со скамейки.

Ко всем бедам хозяев поля удаление после второго предупреждения получил Александр Мартынович. «Краснодар» доигрывал вдесятером.

«Спартак» по итогам матча возглавил турнирную таблицу РПЛ, а «Краснодару» придется придумать, как решить кадровый вопрос к матчу Лиги чемпионов против «Челси», который пройдет уже в среду.

Обзор матча

Итоговый счет и голы

Краснодар – Спартак 1:3 (0:2). Голы: Сабуа, 59 - Понсе, 13, Мозес, 33, Ларссон, 82.

Статистика матча Краснодар - Спартак

Статистика игроков

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Рамирес, Ионов, Сперцян (Уткин, 46), Кайо, Вильена, Сулейманов (Сабуа, 57).

«Спартак»: Максименко, Джикия (Гапонов, 73), Маслов (Маркитесов, 90+4), Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Умяров, 73), Крал, Мозес (Ещенко, 67), Понсе (Кокорин, 68), Ларссон.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

Предупреждения: Вильена, 52, Мартынович, 63, Смольников, 74 - Джикия, 48, Маслов, 64, Умяров, 84.

Удаления: Мартынович, 90+1 (вторая желтая карточка)

24 октября. Стадион «Краснодар». 10 550 зрителей.