В Азовском море три человека пропали без вести после взрыва танкера

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В Азовском море поиски моряков, пропавших после взрыва нефтяного танкера, будут продолжены всю ночь.

- Если люди не будут найдены ночью, утром к поискам подключат авиацию, - сообщили в Росморречфлоте.

Напомним, что судьба боцмана, матроса и практиканта до сих пор остается неизвестной. По предварительным данным моряков могло выбросить за борт взрывной волной за борт.

- При поиске задействованы тепловизоры. Возможно в поисковой операции примут участие водолазы, - сообщил представитель МЧС.

Как уточнил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах, на поиск ранним утром намечено направить вертолет МИ-8. Поиск осложняет сильное течение.

- В 23:55 из Симферополя вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту для проведения поисковых работ. На 8:00 спланировано привлечение Ми-8 МЧС России из Геленджика с оперативной группой, - отметили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

После взрыва нефтяного танкера «Генерал Асланов» на судне образовались большая пробоина.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что состояние здоровья спасенных с горящего танкера моряков удовлетворительное. Поиск еще троих человек продолжается.