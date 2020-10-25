Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 октября 2020: на ярмарках проверяют соблюдение масочного режима

Фото пресс-службе мэрии Сочи

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 25 октября 2020 года. За прошедшие 24 часа сохранилась тенденция к увеличению числа заболевших: число заболевших коронавирусом увеличилось на 124. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 16473 человека.

По данным оперативного штаба региона показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 290,2.

На Сочи продолжаются профилактические рейды по соблюдению требований Роспотребнадзора. На этот раз были проинспектированы ярмарки выходного дня. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями здесь увеличили расстояние между торговыми рядами, создав возможность соблюдения социальной дистанции продавцами и покупателями.

Как пояснил заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Александр Дутов, все прилавки и торговые поверхности обрабатываются специальными дезинфицирующими растворами. На ярмарках размещены информационные стенды, в которых прописаны санитарные правила как для продавцов, так и для покупателей.

– По распоряжению губернатора Краснодарского края и по постановлению главного врача РФ на всех ярмарках выходного дня введены ограничения. Особое внимание мы уделяем гражданам, которые входят в группу риска. Расстояние и проходы между рядами увеличены более чем в два раза, мы планируем сохранить эту практику, потому что это очень удобно и для продавцов, и для покупателей, – отметил Александр Дутов.

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