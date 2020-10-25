Елизавета Туктамышева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После субботних прокатов короткой программы на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию у женщин обозначилась серьезнейшая конкуренция в борьбе за первое место. Перед произвольной программой лидируют ученицы Этери Тутберидзе Дарья Усачева и Анна Щербакова, тройку замыкает чемпионка мира Елизавета Туктамышева. В произвольной программе будет выявлен победитель. "КП" рассказывает о главных моментах произвольной программы у женщин на Кубке России по фигурному катанию в Сочи 2020 года.

В подсчетах баллов короткой программы у Туктамышевой не доставало одного балла, который ей вернули уже после соревнований.

- В связи с математической ошибкой в вычислениях изменен результат в короткой программе Туктамышевой Елизаветы 76,36 на 77,36, - сообщила старший судья соревнований Владислава Глазкова.

Теперь тройку лидеров разделяет всего один балл.

Кто выйдет на старт у женщин в произвольной программе на втором этапе Кубка России 2020 в Сочи

На этап Кубка России заявлены: Станислава Молчанова, Арина Андреева, Анастасия Гулякова, Мария Кирсанова, Екатерина Монич, Алина Забора, Дарья Усачева, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анна Щербакова, Елизавета Нугуманова.

Положение после короткой программы у женщин на втором этапе Кубка России 2020 в Сочи

1. Дарья Усачева - 78.41, 2. Анна Щербакова - 77.47, 3. Елизавета Туктамышева - 77.36, 4. Анастасия Гулякова - 69.29, 5. Софья Самодурова - 65.26, 6. Елизавета Нугуманова - 64.97, 7. Станислава Молчанова - 60.91, 8. Арина Андреева - 52.40, 9. Алина Забора - 48.83, 10. Екатерина Монич - 44.14.

Стартовый порядок фигуристок уже известен. Сильнейшую разминку откроет Анастасия Гулякова, за ней выступит Софья Самодурова, после нее на лед выйдут Дарья Усачева, Анна Щербакова, а завершит соревнования Елизавета Туктамышева.

Прямая видеотрансляция произвольной программы у женщин на Кубке России в Сочи по фигурному катанию 2020 среди женщин

Старт соревнований намечен на 17:35 по московскому времени 25 октября. Прямые трансляции пройдут в эфире с 17:30 и на сайте Первого канала с 17:30. Отметим, что за эфиром можно наблюдать и на официальном Youtube-канале Первого канала.