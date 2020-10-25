«Спартак» продлил победную серию в бескомпромиссном Winline Derby с «Краснодаром»

Фото: www.instagram.com/fckrasnodar

24 октября в суперфутбольном матче сошлись непримиримые соперники «Краснодар» и «Спартак». Противостояние ведущих клубов страны теперь носит громкое имя Winline Derby — в честь партнера, которого выбрали себе команды. В захватывающем матче победителями вышли москвичи. Хоть ФК сейчас и наверху турнирной таблицы, а южане бьются на восьмом месте, по накалу игра побила многие матчи этого тура.

Краснодарские «быки» выходили на арену в приподнятом настроении. Не так давно они вернулись из Европы, где отстояли ничью с «Ренном». «Гладиаторы» шли в бой также заряженными — за плечами серия без поражений, и отпустить ее сейчас, значит, потерять темп.

Тайм начался с обоюдных пикировок у ворот. Размочил счет аргентинский нападающий Понсе. Спартаковец Ларссон на тоненького, в момент падения, отдал голевой пас. Латиноамериканский коллега на грани фола сыграл с защитником «быков» Черновым, но гол был засчитан.

После этого москвичи завладели инициативой. «Краснодарцы» как угорелые тщетно носились за мячом, а затем и вовсе один за другим валились с ног, но арбитры были непреклонны. Во время очередного штурма ворот «зеленых» Мозес цепанул передачу Понсе, обошел защитника и пробил Сафонова.

На вторую половину «Краснодар» выходил заряженным. Раскрылся весь затаенный напор «быков». Пара желтых карточек и под конец красная капитану Мартыновичу. Но перед карнавалом нарушений хозяева все же размочили счет. 20-летняя премьера клуба Леон Сабуа оказался в нужном месте. Но на 81-й минуте Ларссон зарядил в ближний угол комету.

В итоге 1:3 в пользу «Спартака». В мощнейшем южном бою «гладиаторы» показали, что ничуть не устали в прошлых играх и готовы рвать дальше. С нетерпением ждем следующего партнерского дерби между «Зенитом» и «Краснодаром» 8 ноября.