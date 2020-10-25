1 500 рублей в неделю: На Кубани инспекторы ДПС пожаловались на поборы со стороны начальника

Ущерб оценивается в 700 тысяч рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

В отдел полиции Гулькевичского района обратились сотрудники отдела районного ГИБДД. 5 сотрудников в чине от лейтенанта до капитана пожаловались на своего начальника - командира ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Гулькевичскому району майора полиции.

Правоохранители сообщили, что их руководитель с 2016 по 2019 год требовал и, соответственно, получал от них деньги. 1 500 рублей в неделю обеспечивали «покровительство по службе». Суммарно получилось 700 тысяч рублей.

Обратившиеся в полицию инспекторы сами, как раз, пришли на работу в 2016 году. Лишь один из них, старший лейтенант, пришел в органы в 2019 году.

- Поступившее сообщение было передано в следственный отдел следкома по Гулькевичскому району, так как дела о преступлениях, совершенных должностными лицами органов внутренних дел Российской Федерации в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, производится следователями Следственного комитета Российской Федерации, - пояснил «КП»- Кубань» источник в правоохранительных органах.

Характеризуется положительно

Майор полиции, командир отдельного взвода ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по Гулькевичскому району в органах полиции работает с 1998 года. По службе храктеризуется положительно. Нынешнюю должность занял в 2016-м, когда и начались, по версии потерпевших, поборы.

- Служебная проверка в отношении фигуранта не проводилась, так как с 7 августа он находится на амбулаторном лечении, - добавил источник.

Проверку поручили провести врио начальника оперативно розыскной части службы собственной безопасности ГУ МВД по Краснодарскому краю Виталию Голотину. По результатам разбирательства будут принимать решение о дальнейшем прохождении фигуранта жалобы, майора полиции, в органах внутренних дел.