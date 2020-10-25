Гендиректор «Краснодара» резко высказался о матче со «Спартаком»: Нас засудили

Фото: ФК "Краснодар"

Матч «Краснодар»-«Спартак», который закончился победой последних со счетом 3:1, оставил весьма противоречивое послевкусие. Если руководство «Спартака» завило, что «ребята сделали красиво», то у менеджмента «черно-зеленых» совсем другие чувства.

Комментарии гендиректора ФК «Краснодар» Владимира Хашига опубликовали на официальном сайте клуба.

- «Красиво» сделали «ребята» Безбородов и Левников (арбитры того матча – авт.). Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу «Спартака» в прошедшем матче, - цитирует слова Хашига пресс-служба ФК «Краснодар».

Далее генеральный директор подробно разбирает каждый из двух вопиющих эпизодов.

- В первом случае налицо нарушение правил – игрок «Спартака» отталкивает соперника двумя руками. Однако гол засчитали. Во втором случае была «борьба» в штрафной площади, и мяч находился не в зоне этой борьбы, но гол «Краснодару» не засчитали, - сетует Хашиг. – Эти два схожих момента были оценены судьей диаметрально противоположным образом. В первом случае гол засчитан, во втором – отменен. И оба эти решения оказали влияние на окончательный результат!

Вы же еще молодой

На этом обращение гендиректора «Краснодара» не закончилось. Далее Владимир Хашиг взывает к совести одного из судей - Кириллу Левникову. В тексте он замечает, что у арбитра был VAR – система видео фиксации и проверки, которая показывала нарушения, и их нельзя было оставить незамеченными.

- Кирилл, вы еще достаточно молодой человек, вы в начале пути своей судейской карьеры. Имея под рукой все средства VAR, вы не должны были позволить судье Безбородову после забитого первого гола «Спартака» быстро начать игру. Ошибки в игре возможны. Но, будучи судьей на VAR, имея под рукой все необходимые для проверки момента средства, то, что вы этого не сделали – недопустимо, - возмущается Хашиг.