Пробоина до 12 метров: Специалисты обследовали судно «Генерал Ази Асланов»

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В акватории Азовского моря водолазы обследовали взорвавшийся танкер «Генерал Ази Асланов». Судно хотели отбуксировать в порт Ростова, но его состояние не позволило это сделать, поэтому якорь был брошен возле поселка Ильич Темрюкского района.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Там танкер и принялись обследовать. Водолазы осмотрели подводную часть танкера. Там они не выявили повреждений. Однако последствиями взрыва стала пробоина диаметром от 5 до 12 метров в самой широкой части.

Искореженный металл борта и палубы свисает в воду. Причем, на 8 метров иже уровня киля.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

- Из-за этого судно тяжело буксировать, - пояснили «КП» - Кубань» в пресс-службе Росморречфлота. – Сейчас идут переговоры с собственником танкера по заключению договора на срочные ремонтные работы.

Как минимум, для дальнейшей буксировки необходимо отрезать свисающую часть взорвавшегося танкера. Далее у «Генерала Ази Асланова» два пути: либо на ремонтный завод, либо под разрезку на металл.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Что произошло?

По версии следствия, причиной ЧП стало возгорание взрывоопасной смеси груза-легковоспламеняющийся жидкости «Нафта» во втором грузовом танке 24 октября примерно в 18:30. В результате пожара трое членов экипажа оказались за бортом судна.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц», - говорится в сообщении пресс-службы Московского СУТ СК РФ.

Троих моряков не нашли

Экипаж состоял з 13 человек. 10 удалось спасти почти сразу. Он не пострадали, медицинская помощь им не требуется, а вот еще трое – моряк, практикант и боцман – во время взрыва оказались за бортом. Их ищут уже почти сутки.

Всего в операции участвуют 225 человек, а также 43 единицы техники.

- К поисковым работам привлечено 7 судов. Они на 13:00 обследовали 75 квадратных миль морской поверхности, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Также поиски идут с воздуха. Два вертолета Ми-8 прочесали 400 квадратных километров территории.

Из 10 спасенных есть человек доставили на сушу: они сейчас находятся в порту Кавказ, еще четверо находятся на буксире «Меркурий». В ближайшее время спасенных моряков доставят в Ростов.