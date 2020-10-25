Результатов пока нет: Пропавших моряков танкера «Генерал Ази Асланов» будут искать на двух участках

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

К вечеру 25 октября поиски трех выпавших за борт и пропавших моряков с танкера «Генерал Ази Асланов» не увенчались успехом.

В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю действует оперативный штаб. Там организовали взаимодействие всех заинтересованных ведомств. Там же координируются силы и средства поисково-спасательной операции.

Все работы разбили на 2 участка. Первый – это акватория Азовского моря. Там работают два вертолета Ми-8. Один из Геленджика, а второй из Симферополя.

- Они уже осмотрели 400 квадратных километров территории, - сообщили «КП»- Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Также в первом участке работают 7 морских судов. Они на момент вечера 25 октября обследовали 100 квадратных миль.

- Организовано патрулирование прибрежной зоны силами центра ГИМС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Привлечено 10 человек и 5 плавсредств, - добавили в МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

На участке №2 проходит патрулирование береговой линии. 60 человек и 9 единиц техники работают в трех муниципалитетах: Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском районах.

На вечер 25 октября они обследовали 41 километр территории.

Также на сам танкер «Генерал Ази Асланов» направлены два человека на катере, чтобы определить потенциальные источники зажигания.

- Руководителем поисково-спасательных работ принято решением о завершении активной фазы поисковых мероприятий с 08:00 26 октября, - сообщили «КП» -Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

План работ

26 октября спасатели продолжат обследовать береговую линию, идущую вдоль Славянского, Темрюкского, Приморско-Ахтарского районов.

Совокупно в поисково-спасательной операции участвуют 235 человек и 48 единиц техники.