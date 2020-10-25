Анна Щербакова на Кубке России в Сочи Фото: Федерация фигурного катания на коньках России
Вечером воскресенья 25 октября в Сочи на льду «Айсберга» прошел третий день соревнований третьего этапа Кубка России по фигурному катанию. Свои произвольные программы представили девушки. Главной интригой вечера был вопрос – кто же победит из троицы Усачева, Щербакова, Туктамышева.
Первой из тройки лидеров выступила обладательница первого места после короткой программы 14-летняя ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева под три мелодии по мотивам «Ромео и Джульетты». Ее катание было практически идеальным, но фигуристка упала, исполняя каскад тройной флип-тройной тулуп во второй части программы.
- В целом молодец, конечно, хотелось бы, чтобы не было этого падения, но в остальном все было настолько выверенно, интересные подходы к каждому вращению и прыжку. Хочется пересматривать ее программу вновь и вновь, очень легкое катание, будто с воздушным шариком. Очень нежно и трогательно, - прокомментировал выступление Усачевой олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Тем не менее, судьи высоко оценили катание Дарьи и поставили ей 146.78 за произвольную программу, а сумма составила 225.19.
Следом за ней вышла победительница первого этапа Кубка России Анна Щербакова. Она начала с идеального четверного флипа и покорила публику. В ее программу закралась лишь одна ошибка.
- Очень крутая произвольная программа! Перемудрила она каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Она не очень удачно выехала и решила сделать тройной тулуп, который не будет засчитан, - объяснил Алексей Ягудин. – Но четверной флип был наикрутейший, потрясающий!
Анна Щербакова получил 162.44 балла за произвольную программу и 239.91 в итоге! Судьи оценили большим количеством бонусных баллов за четверной флип и сложные вращения.
Завершала выступления девушек Елизавета Туктамышева. Ее тройной аксель в начале программы был исполнен идеально, но ошибки закрались на тройном флипе, а также каскаде и тройном ритбергере.
- Какое захватывающее начало! Но, к сожалению, было много помарок. Жалко, жалко… Ее программа может заиграть по-новому, если все элементы будут исполнены идеально. Мне она понравилась, интересный стиль, но, увы, есть мелкие недочеты, - отметил Алексей Ягудин.
За свою произвольную программу Туктамышева получила 135.90 балла, это позволило ей занять третье место на сочинском этапе Кубка России с результатом 213.26, а Анна Щербакова праздновала победу. Дарья Усачева – вторая.
Победитель и призеры третьего этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи - Анна Щербакова, Дарья Усачева и Елизавета Туктамышева
Фото: Скриншот с сайта Первого канала
Третий этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи. Женщины. Итоги
1. Анна Щербакова – 239,91
2. Дарья Усачева – 225,19
3. Елизавета Туктамышева – 213,26
4. Софья Самодурова – 193,05
5. Анастасия Гулякова – 186,44
6. Елизавета Нугуманова – 179,65
7. Станислава Молчанова – 171,83
8. Арина Андреева – 148,31
9. Алина Забора – 135,26
10. Екатерина Монич – 128,23
Произвольная программа
1. Анна Щербакова – 162,44
2. Дарья Усачева – 146,78
3. Елизавета Туктамышева – 135,90
4. Софья Самодурова – 127,79
5. Анастасия Гулякова – 117,15
6. Елизавета Нугуманова – 114,68
7. Станислава Молчанова – 110,92
8. Арина Андреева – 95,91
9. Алина Забора – 86,43
10. Екатерина Монич – 84,09