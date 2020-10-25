Анна Щербакова на Кубке России в Сочи Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

Вечером воскресенья 25 октября в Сочи на льду «Айсберга» прошел третий день соревнований третьего этапа Кубка России по фигурному катанию. Свои произвольные программы представили девушки. Главной интригой вечера был вопрос – кто же победит из троицы Усачева, Щербакова, Туктамышева.

Первой из тройки лидеров выступила обладательница первого места после короткой программы 14-летняя ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева под три мелодии по мотивам «Ромео и Джульетты». Ее катание было практически идеальным, но фигуристка упала, исполняя каскад тройной флип-тройной тулуп во второй части программы.

- В целом молодец, конечно, хотелось бы, чтобы не было этого падения, но в остальном все было настолько выверенно, интересные подходы к каждому вращению и прыжку. Хочется пересматривать ее программу вновь и вновь, очень легкое катание, будто с воздушным шариком. Очень нежно и трогательно, - прокомментировал выступление Усачевой олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Тем не менее, судьи высоко оценили катание Дарьи и поставили ей 146.78 за произвольную программу, а сумма составила 225.19.

Следом за ней вышла победительница первого этапа Кубка России Анна Щербакова. Она начала с идеального четверного флипа и покорила публику. В ее программу закралась лишь одна ошибка.

- Очень крутая произвольная программа! Перемудрила она каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Она не очень удачно выехала и решила сделать тройной тулуп, который не будет засчитан, - объяснил Алексей Ягудин. – Но четверной флип был наикрутейший, потрясающий!

Анна Щербакова получил 162.44 балла за произвольную программу и 239.91 в итоге! Судьи оценили большим количеством бонусных баллов за четверной флип и сложные вращения.

Завершала выступления девушек Елизавета Туктамышева. Ее тройной аксель в начале программы был исполнен идеально, но ошибки закрались на тройном флипе, а также каскаде и тройном ритбергере.

- Какое захватывающее начало! Но, к сожалению, было много помарок. Жалко, жалко… Ее программа может заиграть по-новому, если все элементы будут исполнены идеально. Мне она понравилась, интересный стиль, но, увы, есть мелкие недочеты, - отметил Алексей Ягудин.

За свою произвольную программу Туктамышева получила 135.90 балла, это позволило ей занять третье место на сочинском этапе Кубка России с результатом 213.26, а Анна Щербакова праздновала победу. Дарья Усачева – вторая.

Победитель и призеры третьего этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи - Анна Щербакова, Дарья Усачева и Елизавета Туктамышева Фото: Скриншот с сайта Первого канала

Третий этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи. Женщины. Итоги

1. Анна Щербакова – 239,91

2. Дарья Усачева – 225,19

3. Елизавета Туктамышева – 213,26

4. Софья Самодурова – 193,05

5. Анастасия Гулякова – 186,44

6. Елизавета Нугуманова – 179,65

7. Станислава Молчанова – 171,83

8. Арина Андреева – 148,31

9. Алина Забора – 135,26

10. Екатерина Монич – 128,23

Произвольная программа

1. Анна Щербакова – 162,44

2. Дарья Усачева – 146,78

3. Елизавета Туктамышева – 135,90

4. Софья Самодурова – 127,79

5. Анастасия Гулякова – 117,15

6. Елизавета Нугуманова – 114,68

7. Станислава Молчанова – 110,92

8. Арина Андреева – 95,91

9. Алина Забора – 86,43

10. Екатерина Монич – 84,09