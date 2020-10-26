Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 26 октября 2020: на ярмарках проверяют соблюдение масочного режима

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 26 октября 2020 года. За прошедшие сутки сохранилась тенденция к увеличению числа заболевших: число заболевших коронавирусом увеличилось на 130.

По данным оперативного штаба региона показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 292,5.

В Сочи из-за угрозы распространения COVID-19 перенести крупнейший ежегодный легкоатлетический «Сочи марафон 2020», который должен был пройти 1 ноября. В забеге должны были принять участие тысячи человек.

Также на курорте продолжаются профилактические рейды по соблюдению требований Роспотребнадзора. На этот раз были проинспектированы ярмарки выходного дня. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями здесь увеличили расстояние между торговыми рядами, создав возможность соблюдения социальной дистанции продавцами и покупателями.

Как пояснил заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Александр Дутов, все прилавки и торговые поверхности обрабатываются специальными дезинфицирующими растворами. На ярмарках размещены информационные стенды, в которых прописаны санитарные правила как для продавцов, так и для покупателей.

– По распоряжению губернатора Краснодарского края и по постановлению главного врача РФ на всех ярмарках выходного дня введены ограничения. Особое внимание мы уделяем гражданам, которые входят в группу риска. Расстояние и проходы между рядами увеличены более чем в два раза, мы планируем сохранить эту практику, потому что это очень удобно и для продавцов, и для покупателей, – отметил Александр Дутов.

Коронавирус в Анапе 26 октября 2020

В Анапе за последние сутки новых случаев заражения опасной инфекцией не выявлено

Коронавирус в Сочи 26 октября 2020

В инфекционной больнице курорта число пациентов с коронавирусом выросло на 9.

Коронавирус в Геленджике 26 октября 2020

В Геленджике за последние 24 часа 5 человек заразились COVID-19.

Коронавирус в Туапсе 26 октября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки зафиксировано 6 новых случая заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Ейске 26 октября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа заболел 1 человек.