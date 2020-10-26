«Небо в полосочку»: жители Краснодара удивлены «полосатым» небом над городом

Фото Варвара Дым
Утром 26 октября многие жители Краснодара были поражены видом неба, на котором были отчетливо заметны сразу пять инверсионных следов, оставляемых самолетами.
Былые полосы в небе располагаются совсем рядом друг с другом. Такие следы еще называют конденсационными. Они состоят из мелких ледяных кристаллов и образуются в атмосфере лишь при определенных погодных условиях.
Фото Варвара Дым
Увидеть такое количество этих следов в небе сразу удается крайне редко.
Следы в небе отчетливо видны с Ростовского шоссе и с улицы Красной.
- Небо в полосочку!,- шутят краснодарцы в соцсетях.