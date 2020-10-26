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«Небо в полосочку»: жители Краснодара удивлены «полосатым» небом над городом

Над краевым центром заметно множество белых инверсионных следов
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Варвара Дым

Фото Варвара Дым

Утром 26 октября многие жители Краснодара были поражены видом неба, на котором были отчетливо заметны сразу пять инверсионных следов, оставляемых самолетами.

Былые полосы в небе располагаются совсем рядом друг с другом. Такие следы еще называют конденсационными. Они состоят из мелких ледяных кристаллов и образуются в атмосфере лишь при определенных погодных условиях.

Фото Варвара Дым

Фото Варвара Дым

Увидеть такое количество этих следов в небе сразу удается крайне редко.

Следы в небе отчетливо видны с Ростовского шоссе и с улицы Красной.

- Небо в полосочку!,- шутят краснодарцы в соцсетях.

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