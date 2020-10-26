Болельщики «Краснодара» помогли клубу в очередной раз завоевать премию «Liga Fair Play»

Александр Мартынович и приз «Liga Fair Play» Фото: ФК "Краснодар"

Перед началом матча против «Спартака» капитан «Краснодара» Александр Мартынович получил премию «Liga Fair Play», учрежденную Российской премьер-лигой и ее генеральным партнером букмекерской компанией «Лига Ставок».

«Черно-зеленые» стали лучшей командой по критериям Fair Play в сентябре и добились максимального показателя в сезоне в игре против «Химок», которая завершилась со счетом 7:2. «Краснодар» рекордсмен премии и дважды становился лучшей командой по итогам сезона.

- Миссия Премии Liga Fair Play — развитие отечественного футбола. Она вручается клубам, показавшим по-настоящему спортивную, дисциплинированную, достойную игру, которая в свою очередь всецело влияет на дальнейшее процветание российского футбола, — говорит советник по информационной политике РПЛ Сергей Алексеев.

Казалось бы, субъективный показатель честной и зрелищной игры, оказывается, может иметь вполне четкое значение, выражаемое в цифрах. Критерии оценки Fair Play были сформулированы УЕФА и сегодня по ним выставляются баллы по итогам каждого матча Тинькофф Российской премьер-лиги.

Победитель определяется по следующим параметрам: количество желтых и красных карточек, зрелищность игры, уважение к сопернику и судьям, поведение представителей команд и болельщиков.

- Для премьер-лиги немаловажно, что сегодня меняется культура боления и премия Liga Fair Play способствует этому. Каждый болельщик команды, которая получает этот приз, причастен к этой высокой оценке. Могу сказать, что «Краснодар» в этом плане один из ведущих клубов страны, - отмечает представитель РПЛ.

Основатели премии отмечают, что «Краснодар» и его владелец Сергей Галицкий дают хороший пример остальным клубам.

- «Краснодар» меняет российский футбол в лучшую сторону. Не просто так они получали премию Liga Fair Play чаще остальных. На этом прекрасном стадионе люди собираются семьями, на футбол приходят с детьми и чувствуют себя комфортно. А команда показывает зрелищную игру. Вы можете заметить, что в первый год «Краснодар» получал премию регулярно, сегодня же ее вручили после большого перерыва. Это говорит о том, что другие клубы тоже подтягиваются, а наш футбол становится еще привлекательнее, - говорит заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров.

Кстати, по итогам августа премии удостоился еще один южный клуб – «Сочи». Организаторы премии говорят, что видят в этом справедливую закономерность.

- Конечно, это не случайность. «Краснодар» и «Сочи» разные клубы, но мы видим, что они проводят большую работу. На Юге всегда любили футбол, здесь прекрасные условия для игры, есть свои спортивные традиции, и в некотором смысле оба клуба, хотя и они и совсем молодые, становятся продолжателями этой истории, - замечает Александр Егоров.

Трофей премии, представляющий собой две кисти рук в моменте предстоящего рукопожатия, займет достойное место в коллекции «Краснодара». Говорят, что Сергей Галицкий высоко ценит этот приз, и, нет сомнений, что он окажется далеко не последним для клуба, задающем тренды в российском футболе.