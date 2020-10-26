Росморречфлот: поисковая операция в Азовском море завершена

Фото ГУ МЧС по краю

Представители Росморречфлота 26 октября сообщили о завершении поисковой операции в Азовском море в районе аварии танкера «Генерал Ази Асланов»

- Шансов найти живыми трех человек с танкера «Генерал Ази Асланов» в Азовском море нет. Поисковую операцию решили завершить,- сообщили в Росморречфлоте.

В то же время, в региональном управлении МЧС по краснодарскому краю, эти сообщения пока официально не подтвердили.

Фото ГУ МЧС по краю

- Мы не комментируем заявления других ведомств и организаций, - отметил представитель ведомства.

Поисковая операция по обнаружению троих пропавших членов экипажа танкера «Генерал Ази Асланов» продолжается в Азовском море с 24 октября.

Фото ГУ МЧС по краю

Как ранее сообщало ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на 26 октября было запланировано обследование береговой линии силами в Славянском, Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах.

Фото ГУ МЧС по краю

В зоне поисков задействована, группировка сил и средств общей численностью 71 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России – 13 человек и 6 единиц техники.