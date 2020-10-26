«Мальдивы дешевле»: звезду балета Николая Цискаридзе шокировали цены в Сочи

Николай Цискаридзе фото с юга не выкладывает, зато их хватает на страницах его друзей. teonakontridze

Всемирно известный танцор балета Николай Цискаридзе во время пандемии тоже съездил в Сочи. При этом он с друзьями решил рвануть не в подобающий его статусу отель экстра класса. А как в детстве..., как все. Артист гулял по городу и купался на центральных пляжах.

- Так весело я не отдыхал с 89 года, - рассказал артист журналистам "Собеседника".

Но Николай Цискаридзе был неприятно удивлен неоправданно высокими ценами практически на все.

- Они там просто космические. Ни Мальдивы, ни Монако с Миланом не сравнятся со стоимостью отдыха в Сочи. Кофе пьешь по цене паровоза, - уточнил Николай. - После своего путешествия в Сочи я стал понимать, почему наши люди хотят отдыхать за границей. Я не знаю, поеду ли я туда еще.

Напомним, Сочи в этом году бьет рекорды по количеству отдыхающих. На набережных черноморского города в эти выходные, 25 октября, снова негде было ступить. Более того, все отели еще и горнолыжного курорта раскуплены за три месяца вперед.

Отечественных туристов не пугает эпидемия коронавируса, широко шагающая по стране. Раз нельзя улететь за границу, будем зажигать в Сочи, рассуждают они.

И такой повышенный спрос на отдых создает благоприятные условия для роста цен здесь на все.