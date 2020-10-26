«После "ковида" я многое переоценила»: Анна Семенович приехала в Сочи после болезни

Анна Семенович постройнела и похорошела после болезни Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица, ведущая, спортсменка-фигуристка Анна Семенович, оказывается, тоже переболела грозной инфекцией COVID-19. Проходить "реабилитацию" после вынужденного домоседства Анна прилетела в один из лучших отелей Сочи. Тем более для этого появился и еще один приятный повод - девичник ее подруги.

- Как он закончится, не знает никто, - сообщает артистка в своем Instagram, игриво показывая постройневшие после болезни ножки.

По словам, Семенович она многое переоценила и поняла, куда планирует двигаться дальше. Будет ли это продолжение певческой карьеры в образе соблазнительной дамы или совершенно новые для нее проекты, Анна пока не сообщила.

- Побыла дома сама с собой , послушала себя и это чудесно, жизнь заиграла новыми красками . Я приняла много важных решений и поняла , куда хочу двигаться дальше. Цените и любите каждое мгновение , ведь оно больше не повториться, - жизнерадостно написала она на своей странице.

К слову, на курорте Семенович - частая гостья. Еще в начале июля она купалась под жаркими лучами южного солнца.

Обладательница пышных форм отметилась на пляже в черном купальнике, подчеркивающим все ее выдающиеся достоинства. "Как-то даже немного волнительно, но дико приятно. В Сочи на страстные ночи. Ох, уж этот Сочи. Жаришка тут конкретная. Столько знакомых. Все куда-то приглашают. Чувствую, полежать с книгой у бассейна мне не удастся", - написала под горячим снимком пышногрудая красавица.

Кстати, к открытию курортного сезона Семенович усиленно худела. "Голодание очень полезно при очищении организма. При голодании из жировой клетки выделяются кетоновые тела, которые очень благоприятно воздействуют на мозг", - со знанием дела отмечала звезда. Она ест пищу без соли и приправ.

И, видимо, постройнеть ей все-таки удалось.