«Как в голодные годы - за колбасой»: в горах Сочи туристы простаивают в гигантских очередях на подъемники

На курорте народ желает зрелищ. Фото: скриншот видео krasnodar_kray

Несмотря на все увещевания эпидемиологов и горячие репортажи из красных зон в "ковид"-госпиталях, туристы массово едут в Сочи, чтобы потолкаться в очередях на подъемники.

- Я вчера три часа простояла, чтобы за 15 минут подняться и спуститься с высоты в 2200 метров над уровнем моря, - рассказывает восторженная туристка из Москвы.

В столице, по ее словам, сейчас хмуро и холодно. А в Сочи - всегда праздник.

К слову, в защитной маске такого гостя - днем с огнем.

- Говорят же, что витамин Д, то есть солнечные лучи препятствуют заражению коронавирусом, - весело смеются в толпе на гору.

Между тем, по всему миру, включая и жаркие курортные страны, вновь бьют тревогу и загоняют своих жителей на карантины из-за растущего числа зараженных коронавирусом.

В Краснодарском крае их количество за сутки достигло рекордных 131 человек. Такой цифры не фиксировалось еще ни разу за все время пандемии в регионе. Власти региона разворачивают новые койки под "ковидных" больных, задействовав один из краснодарских родильных домов.

Тем временем, места в сочинские отели раскуплены на три месяца вперед. Жители страны готовятся вернуться сюда на новогодние каникулы.