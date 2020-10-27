Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 27 октября 2020: на карантин ушли несколько школ и детсадов

Антирекорд по заболевшим снова побит Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 27 октября 2020 года. Число заболевших снова выросло на 131 человека. Умерших от инфекции в регионе уже под 400 человек. Средний возраст погибших - 55-60 лет. Жертвами коронавируса за последние сутки стали еще шестеро. И это в очередной раз доказывает - все более, чем серьезно.

К слову, оперативный штаб озвучил, сколько учебных заведений приостановили свою работу и ушли на карантин. Это четыре детсада, две школы и несколько групп в колледжах.

- Дошкольные учреждения в Сочи, Новокубанском, Выселковском и Тимашевском районах отправлены по домам из-за очага инфекции в них. Это 400 учащихся, - сообщили "КП" - Кубань" в оперштабе по коронавирусу. - В двух школах - №63 в Краснодаре и №16 в поселке Заречном Успенского района также приостановлен учебный процесс. Дети учатся на удаленке. Это 1200 человек.

К слову, инфекционисты просят жителей региона не экспериментировать с приемом препаратов. В частности, с теми, которые продаются по рецепту.

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