Прогноз на матч Краснодар - Челси 28 октября Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

В среду 28 октября «Краснодар» сыграет свой первый домашний матч в Лиге чемпионов. «Черно-зеленые» принимают лондонский «Челси». Российский клуб оказался в непростой ситуации, а букмекеры считают, что шансов даже на ничью практически нет. «КП» представляет прогноз на матч 2 тура Лиги чемпионов Краснодар – Челси 28 октября.

«Краснодар» уже порадовал своих болельщиков неплохим стартом на выезде против «Ренна». Матч закончился со счетом 1:1, а комплименты получил вратарь «горожан» Матвей Сафонов, ставший лучшим игроком встречи. Во Франции команда осталась без части лидеров и даже главного тренера, но смогла добыть первое очко в Лиге чемпионов.

С тех пор ситуация у «Краснодара» стала хуже. Из состава выбыл Сергей Петров, в матче против «Спартака» не сыграли 11 футболистов основы. «Быки» имели шансы и здорово бились, имея на скамейке всего трех полевых игроков, но уступили со счетом 1:3.

Впрочем, «Челси» находится тоже не в самой лучше форме. Команда обновилась и еще ищет оптимальные сочетания, а в последних шести матчах смогла выиграть лишь однажды. Последние три календарных игры «аристократов» завершились вничью. В Лиге чемпионов с «Севильей» команды голов друг другу не забили. Противостояние с «Манчестером Юнайтед» на выходных также завершилось со счетом 0:0.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар – Челси 28 октября с учетом кадровых потерь российского клуба довольно однозначны. В «Краснодар» почти никто не верит. Коэффициент на победу «Краснодара» доходит до 7,8. Даже за ничью букмекеры готовы в 4,7 раза увеличить ставку. Явный фаворит встречи – «Челси». Победа лондонцев наиболее ожидаемый экспертами вариант, коэффициент – 1,4.

Впрочем, несмотря на все трудности, у «Краснодара» есть шанс. На скамейку вернулся Мурад Мусаев, вокруг матча в городе большой ажиотаж – раскуплены все 10,5 тысячи билетов, «быки» могут рассчитывать на поддержку трибун. Еще один фактор в пользу «Краснодара» - отсутствие давления за результат, а самое главное – возможная недооценка их сил соперником. Кадровые проблемы вынуждают тренера «черно-зеленых» изобретать новые сочетания в каждом матча, которые могут стать сюрпризом для «Челси».

Предположим, что и в этом матче «Краснодар» сумеет добыть ничью.

Прогноз на матч 2 тура Лиги чемпионов «Краснодар» - «Челси» 28 октября – ничья со счетом 0:0 или 1:1.