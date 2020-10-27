Суд в Сочи оштрафовал помощника президента Абхазии за то, что протаранил ворота госграницы

Ахра Авидзба. Фото: Елена МИХИНА

Этот громкий случай произошел еще 7 августа. Тогда в Сети появилось видео, на котором мужчина на черной иномарке бампером протаранил ворота на границе с Абхазией. Как позже выяснилось, героем ролика стал помощник президента Абхазии Ахра Авидзба. Именно он и сидел за рулем внедорожника.

А вспылил он и нажал на газ после многочасового ожидания на границе. Пересечь ее не позволяли пограничники. Причиной тому стали задолженности. Сумма была приличной. По данным пресс-службы ГУ Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, на нем числилось около 300 тысяч рублей по штрафам и налогам – порядка 600 тысяч. Из-за этого на Ахру Авидзбу наложили ограничения, в частности, ему запретили покидать страну.

10 августа чиновник погасил задолженность, запрет сняли. Однако помощнику президента Абхазии дали 9 суток ареста после инцидента на границе. А затем по решению суда в Адлере он был выпущен под подписку о невыезде.

- Накануне Адлерский районный суд Сочи рассмотрел уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Установлено, что в августе 2020 года на переходе через границу между Россией и Абхазией подсудимый не выполнил законные распоряжения военнослужащих и, протаранив ворота погранперехода, пересек границу.

В итоге Фемида признала Ахру Авидзбу виновным и назначила ему наказание в виде штрафа. По решению суда он обязан заплатить 100 тысяч рублей. На данный момент приговор в законную силу не вступил, а это значит, что чиновник может его обжаловать. Однако, по некоторым данным, подавать апелляцию он не собирается.