Не все гладко: как спортивные клубы Кубани переживают пандемию

Быки привыкли ни на что не жаловаться. Фото: ФК "Краснодар"

Пандемия коронавируса серьезно ударила по индустрии развлечений. Спорт, как ее неотъемлемая часть, увы, не остался в стороне. В прошлом сезоне многие чемпионаты завершились досрочно, сегодня на аренах может присутствовать лишь малая доля зрителей, а спортсмены постоянно проходят тесты на COVID-19.

Краснодар представлен профессиональными клубами в разных видах спорта и, как выяснилось, дела у них обстоят тоже по-разному.

Гандбольная «Кубань» умерила аппетит

Гендиректор гандбольной «Кубани» Ирина Смирнова еще перед стартом нового сезона отмечала, что ситуация с финансированием в спорте непростая. Клубу пришлось отпустить несколько игроков, контракты которых оказались не по силам, теперь команда еще активнее работает с молодыми спортсменками и делает на них ставку.

Сегодня клуб содержит Сергей Шишкарев, который занимает также пост президента Федерации гандбола России. Бюджетных денег у профессиональных клубов уже давно нет, но регион создает условия для того, чтобы отыскивать талантливых игроков.

В гандболе тоже не все гладко. Фото: ГК "Кубань"

- Губернатором региона Вениамином Кондратьевым принято решение о создании женского отделения в Центре олимпийской подготовки. Это очень большой шаг. Выделено серьезное финансирование из краевого бюджета. Как только завершится «карантинная эпопея», ЦОП начнет свою работу. Это даст нам возможность удержать всех талантливых и перспективных молодых игроков в Краснодаре, чего мы не могли делать на протяжении долгих лет, - отмечает Ирина Смирнова.

СКИФ рискует пропасть

А вот у мужской гандбольной команды дела обстоят куда хуже. СКИФ рискует исчезнуть со спортивной карты России. Об этом открыто заявляет генеральный директор клуба Олег Ходьков. Команда уже отказалась от выезда на матч с ЦСКА. Причина финансовых трудностей в том, что инвестор не стал продлевать соглашение с клубом.

- Мне, как человеку, прошедшему путь от игрока до директора клуба, который возглавляет СКИФ на протяжении последних 15 лет, конечно, обидно, что наша гандбольная история может закончиться, - говорит Олег Ходьков.

С ситуацией в клубе знакомы и в администрации Краснодарского края. Профильный министр пообещал СКИФу помочь найти выход из кризиса.

– Мы озабочены финансовыми проблемами, возникшими у профессиональной команды, неоднократно встречались с руководством клуба. С большим уважением относимся к традициям и достижениям «СКИФа». Рассматриваем возможные варианты решения ситуации, привлечения новых инвесторов, – отметил министр спорта Краснодарского края Алексей Чернов.

Однако власти напоминают, что с 2015-го года финансирование профессиональных клубов не ведется из бюджета.

- Со своей стороны, мы создаем материальную базу и спортивный резерв для профессионального спорта. За счет средств краевого бюджета финансируем детско-юношеский спорт, массовый спорт, содержим центры олимпийской подготовки. Это то, на что край имеет право выделять средства из регионального бюджета, – добавил министр.

Футбольная «Кубань» нашла партнеров

ФК «Кубань» обанкротился еще до того, как человечество узнало о коронавирусе. Команда прекратила свое существование, и на карте появился новый футбольный клуб «Урожай». Но потом его переименовали и сегодня он получил название «Кубань» и борется во втором дивизионе за выход в Футбольную национальную лигу.

Футбольный клуб "Кубань" пытается держаться на плаву. Фото: ФК "Кубань"

Новая «Кубань» обзавелась желто-бело-черным логотипом и уже успела пошуметь в информационном поле. Появилось у клуба и стабильное финансирование – спонсором выступила группа строительных компаний. Соглашение рассчитано на пять лет.

- Задачи у нас очень амбициозные. В этом сезоне мы будем делать все для того, чтобы выйти в первую лигу, - сразу заявил и.о. президента ПФК «Кубань» Сергей Быков. – Сейчас задача у нас такая – выйти на позитив и стабильность. А денег нам хватит, не переживайте. Могу сказать, что у нас много партнеров, которые готовы нам помогать. Но, они будут помогать тогда, когда будут хорошие спортивные результаты.

«Локомотив-Кубань» стабилен

Один из ведущих клубов Краснодара – баскетбольный «Локомотив-Кубань». «Локо» постоянно представляет регион на европейской арене. В этом году команда выступает в Еврокубке. Несмотря на пандемию, клуб сохранил бюджет на прежнем уровне, смог усилиться и, самое главное, продолжает строительство тренировочного центра в поселке Колосистом под Краснодаром.

- С учетом строительства молодежного центра нагрузка на бюджет будет существенная. При этом такие инвестиции оправданы. Мы все это делаем зряче, в рамках нашей стратегии развития клуба, - сказал перед стартом сезона председатель правления «Локо» Анатолий Мещеряков.

Баскетбольный "Локомотив- Кубань". Фото: "Локомотив-Кубань"

По словам президента клуба «Локомотив-Кубань» Андрея Ведищева, тренировочный центр для молодежных команд будет полностью сдан в августе 2021 года. А в первом квартале уже откроется его спортивная часть и кафе.

Гарантом стабильного существования любимого краснодарцам клуба выступает РЖД.

ФК «Краснодар»

О проблемах финансирования «Краснодара» вряд ли мы когда-либо услышим. И не только потому, что клуб трепетно относится к утечкам информации. Его владелец - Сергей Галицкий, строит идеальную систему функционирования – от академии до основной команды.

Быки привыкли ни на что не жаловаться. Фото: ФК "Краснодар"

Не забудем, что «Краснодар» смог заработать около 25 миллионов евро на футбольном поле за свой исторический успех – выход в групповой этап Лиги чемпионов. Даже в условиях пандемии, билеты на матчи команды разлетаются за считаные часы, а интерес к клубу продолжает расти.