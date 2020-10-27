Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим: как правила соблюдаются на Кубани

Повязки следует носить и в общественном транспорте, и в такси, в лифтах и на парковках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор ввел общероссийские ограничения, связанные с коронавирусом. Глава ведомства Анна Попова подписала постановление, которое не просто рекомендует, а обязывает всех носить защитные маски. Кроме того, закреплены были и некоторые другие «ковидные ограничения». «Комсомолка» узнала, как эти требования действовать в Краснодарском крае.

- Что касается средств защиты, то на Кубани действует масочный режим, который последним постановлением губернатора был ужесточен. Жители Кубани обязаны надевать маску, как только выходят из дома. Повязки следует носить и в общественном транспорте, и в такси, в лифтах и на парковках. Здесь никаких исключений нет, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель Роспотребнадзора в Краснодарском крае Ирина Воронкова. - Использование средств защиты также необходимо в местах массового пребывания людей. Речь идет о тех помещениях, залах и других пространствах, где одновременно могут находиться более 50 человек. Таким образом, этим постановлением Анна Попова подчеркнула важность этих мероприятий.

О штрафах в постановлении не говорится, но в региональном Роспотребнадзоре напомнили, что они никуда не исчезали. Всех, кто нарушает масочный режим, могут наказать. Прямое тому доказательство – ежедневные рейды в городском общественном транспорте. Во время таких проверок постоянно попадают на крупные суммы водители, которые не хотят надевать средство защиты.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал запретить проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 06:00.

- Запрет на работу заведений носит рекомендательный характер. Однако в Краснодарском крае это требование строго соблюдается. Ни кафе, ни бары ночью работать не должны, - добавляет Ирина Воронкова.