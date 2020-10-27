Вениамин Кондратьев сделал заявление в связи с ужесточением мер борьбы с коронавирусом

Вениамин Кондратьев

Во вторник, 27 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о введении всеобщего масочного режима в России. В постановлении перечислены места, где ношение маски станет обязательным для всех людей, находящихся на территории Российской Федерации.

Между тем, в Краснодарском крае накал борьбы с коронавирусом не снижали с весны. Об этом заявил сегодня, 27 октября, губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- В крае по-прежнему действует режим повышенной готовности. Обязательный масочный режим мы ввели еще весной, а с 15 октября для безопасности жителей усилили его, - написал на официальной странице в соцсетях глава Кубани.

Кроме того, в Краснодарском крае запрет на проведение массовых мероприятий продолжал действовать, несмотря на недовольство работников индустрии развлечений и устроителей концертов. До полуночи на Кубани работают и заведения общепита.

- Все эти меры сегодня необходимы, чтобы обезопасить жителей. Прошу каждого отнестись к ним со всей ответственностью и пониманием. В наших силах сдерживать распространение заболеваемости, - сообщил губернатор.

К слову, вводить дополнительные ограничения в связи с ужесточением мер санитарных врачей на федеральном уровне в регионе не потребуется.