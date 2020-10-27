«Твоего мнения никто не спрашивал!»: на Кубани учитель грубо прокомментировала сочинение школьника

Инцидент произошел в одной из школ Ейска.

Из-за школьного сочинения многие ребята впадают в ступор. Страх «белого листа» велик, и не всегда ясно, как изложить свои мысли на бумагу. Но некоторые ученики становятся еще больше неуверенными после проверки работы учителем.

Накануне в ейской школе №7 Краснодарского края произошел неприятный случай. В 10 классе на уроке русского языка учащимся дали задание – написать сочинение, озаглавив его стихотворной строкой, приведенной в тексте. 16-летний Влад П. написал вольное эссе – никакой конкретики или требований к сочинению не было.

Когда же школьник получил листок со своей проверенной работой, то был, мягко говоря, в недоумении. Ему поставили тройку, а под оценкой учитель оставила свое замечание: «Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много!»

Подросток, естественно, расстроился, но жаловаться не стал. Лишь во время беседы с сестрой поделился этим неприятным случаем. Девушка, которая работает корректором в одном из питерских изданий, брата поддержала, а после решила рассказать о случившемся в своих соцсетях.

Фото: twitter.com/naebschica

- Оценка «три» там вполне заслужена: ошибки грамматические, пунктуационные, логические, - написала Анастасия. - Меня больше возмущает формулировка замечания. Разве это результативно? Разве это правильно писать в ответ на «я считаю» - «твоего мнения никто не спрашивал»?

Пост девушки быстро набрал популярность. В итоге уже на следующий день об инциденте знали не только в Ейске, но и по всей России.

- Да, мы знаем о произошедшем. Сочинение написал ученик 10 «Б» класса в школе №7. Мальчик характеризуется очень положительно, учится хорошо, у него «четверки» и «пятерки». Но комментарий учителя к его работе подростка возмутил, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления образованием Ейского района Лидия Браун. - С педагогом и директором учебного заведения проведена встреча. Действительно, учитель позволила себе написать такое замечание, и она призналась, что была не права. По словам педагога, у нее были замечание по структуре текста и ошибкам, но свой комментарий сформулировала неверно. Корректнее было бы написать, например, «тема не раскрыта». Но что случилось, то случилось. Семье принесены извинения. Конфликта между этим ребенком и учителем русского языка нет.

По словам Лидии Браун, извинялась после этой ситуации и семья мальчика.

- Маме школьника неудобно, что произошло недопонимание, что этот случай стал достоянием общественности. Женщина сказала, что не приветствует такой шаг своего ребенка, по ее словам, он должен был все-таки обратиться сначала к учителю, чтобы разобраться, - продолжает Лидия Браун. – Мама Влада также сказала, что ни в коем случае не хочет, чтобы учителя наказывали и уж тем более увольняли. Педагог в школе – ценный кадр, 57-летняя учительница имеет 30-летний стаж работы.

После разбирательств педагогу вынесли предупреждение, но заверили – накладывать штраф не будут.