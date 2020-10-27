«Глупо журавля окольцевали и в журнал отметку занесли»: учитель русского языка из Ейска, видимо, не смотрела "Доживем до понедельника"

Учитель оставила свое резюме под сочинением в тетрадке. Фото: Анастасии Новичихиной

Неприятная история произошла в одной из ейских школ. Старшей сестре ученика 10 класса Анастасии Новичихиной попалась на глаза его тетрадь с сочинением, где учитель оставила свое резюме.

- Твоего мнения никто не спрашивает! Его очень много, - написано красной учительской пастой под рассуждениями школьника об осени.

К слову, сестра старшеклассника не настаивает, что сочинение тянет на хорошую отметку. Ее покоробила форма, в которой оно оценивается.

- Тройка там стоит вполне заслуженно. Много ошибок. И действительно много повторов “я считаю”, “я думаю”, “по моему мнению”. Но, на мой взгляд, так формулировать замечания недопустимо. Как какое-то передергивание. Вместо: “Слишком часто повторялось то-то и то-то” - получаем: "Твоего мнения никто не спрашивал". Ну куда такое годится? - возмутилась она.

Опубликованное девушкой, которая сама окончила филфак, фото детской тетрадки вызвало бурю негодования со стороны общественности.

- Есть примеры, когда учителя за детские рисунки двойки ставят по рисованию. Разве это правильно? Дети учатся самовыражаться, как могут. Зачем им в этот момент бить по рукам? - пишут под постом Анастасии в соцсетях родители гневные посты.

Между тем, воспитывать в детях прежде всего индивидуальность, а не ретранслятора шаблонов призывал еще фильм "Доживем до понедельника" с гениальным Вячеславом Тихоновым в роли учителя. Педагогам его рекомендовали даже, как учебное пособие. Особенно сцену, где школьницу, мечтающую о материнстве, резко осуждают за полет мысли, не укладывающийся в рамки идеологии.

И одним из ярких моментов этого фильма стало прозвучавшее в нем стихотворение Георгия Полонского по поводу одного школьного сочинения в тетрадке.

Это не вранье, не небылица:

Видели другие, видел я,

Как вручную глупую синицу

Превратить пытались в журавля…

Чтоб ему не видеть синей дали

И не отрываться от земли,

Грубо журавля окольцевали

И в журнал отметку занесли!

Спрятали в шкафу, связали крылья

Белой птице счастья моего,

Чтоб она дышала теплой пылью

И не замышляла ничего…

Но недаром птица в небе крепла!

Дураки остались в дураках…

Сломанная клетка — горстка пепла,

А журавлик — снова в облаках!