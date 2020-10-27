Сбежал из дома из-за оценок: на Кубани полицейские разыскали 11-летнего подростка

На фото сотрудник уголовного розыска Казбек Алиев (слева) и начальник ОУР ОМВД по Новокубанскому району Александр Саксонов. Фото: instagram.com/23mvd

В Новокубанске полиция нашла пропавшего школьника. 11-летний мальчик ушел из дома и как под землю провалился: мобильный телефон выключен, а про его местонахождение не знали ни одноклассники, ни друзья. Записку ребенок не оставил, потому родители стали хвататься за голову.

В итоге, чтобы не терять времени, мама мальчика обратилась в полицию. В дежурной части женщина, едва сдерживая слезы рассказала, что случилось. Когда же ее стали расспрашивать про приметы ребенка, выяснять, что могло способствовать его уходу, родительница не выдержала и призналась - была ссора.

- У нас с ним был разговор об успеваемости в школе. Пытаюсь ему привить любовь к учебе, но пока не удается, - рассказывала женщина.

Сразу после этой воспитательной беседы мальчик ушел из дома.

- Полицейские составили ориентировку на поиск пропавшего, которую передали наружным нарядам и поисковым группам, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Вскоре на одной из улиц города сотрудники уголовного розыска, старший оперуполномоченный майор полиции Казбек Алиев и начальник ОУР ОМВД по Новокубанскому району, подполковник полиции Александр Саксонов вместе с бойцами Росгвардии нашли подростка.

Ребенок не пострадал. Сейчас мальчика передали законным представителям.

- Благодаря бдительности правоохранителей жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает, - говорят в краевом главке. - Родители ребенка выразили благодарность сотрудникам полиции за оказанную помощь в поиске их сына.