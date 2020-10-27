«Одно радует, он не мутировал пока»: краснодарский врач-инфекционист рассказал, чем осенний COVID-19 отличается от весеннего

Игорь Люлин. Фото: Краснодарская инфекционная больница

По всей России санитарные врачи обязали жителей носить маски. Теперь уже, кроме шуток! Ежедневно и в Краснодарском крае фиксируют новые случаи тяжелейшей инфекции. Больницы едва справляются с потоком надрывно кашляющих пациентов. К счастью, говорит инфекционист, замглавного врача краснодарского СКИБа Игорь Люлин, вирус все тот же.

- Ничего не изменилось с весны. Он не мутировал. Но тяжелых больных стало больше - это факт, - цитирует врача "РГ".

К слову, в интервью "КП" - Кубань" Игорь Люлин рассказывал, что за время пандемии, врачи научились бороться с "ковидом". Но успех лечения зависит не только от медиков, а от самосознания пациентов.

- Задолго до открытия границ, торговых центров и ресторанов медики предупреждали, что от инфекции мы так легко не избавимся. Что придется нам жить с этим вирусом еще долго, остерегаться больших компаний и шумных вечеринок. Но эта информация не была услышана жителями Краснодарского края, - пояснял доктор "КП" - Кубань". - Все сняли маски, начали пренебрегать элементарными мерами предосторожности. В итоге та самая кривая, за которой все мы с тревогой следили последние несколько месяцев, снова пошла вверх. И это не вторая волна заболевания, это неоконченная первая.

Игорь Люлин говорит, что опаснее всего вирус для людей старшего возраста. Но в общественном транспорте, а часто и в очередях, мы встречаем пенсионеров. Как правило, большинство из них страдает целым "букетом" хронических болезней. Течение болезни для этих людей часто - фатально. Не зря сейчас убедительно просят именно их воздержаться от поездок дальше собственного микрорайона.

Несмотря на критические высказывания по поводу ношения масок, врач уверен, носить их нужно.

Кроме этого, советует Игорь Люлин, последите за своим распорядком дня: вовремя и полноценно питайтесь и спите не меньше 6-ти часов в сутки.

- Наш здоровый организм сам справится с любой заразой, - порекомендовал врач.