Мурад Мусаев: «Краснодар» не боится «Челси»!

Мурад Мусаев. Фото: fckrasnodar.ru

Совсем скоро на арене стадиона «Краснодар» состоится легендарная встреча. На поле выйдут «быки», которые сразятся с футболистами лондонского «Челси». Интерес к матчу, понятное дело, огромен. Как ранее сообщала «Комсомолка», все 10 500 билетов на игру были раскуплены практически мгновенно. Спекулянты начали заманивать в свои сети болельщиков - за сумму от 10 до 50 тысяч рублей предприимчивые дельцы обещали помочь в проходе на желанный матч. Но в итоге выставленные на перепродажу билеты на матч Лиги чемпионов клуб аннулировал.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар – Челси 28 октября с учетом кадровых потерь российского клуба довольно однозначны. В «Краснодар» почти никто не верит. Явный фаворит встречи – «Челси».

Однако незадолго до начала матча главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящей игре.

- Как расслабить команду и сбить мандраж? Не надо никого расслаблять, команда находится в боевой готовности, - заявил наставник на предматчевой пресс-конференции. - Я знаю, что каждый игрок отдаст все свои силы, чтобы добиться результата. Мы не боимся соперника, спокойны и уверены в себе.

По словам Мурада Мусаева, он смотрел матч своей команды с «Ренном» дома, потому что проходил лечение.

- Очень плохие чувства, когда ты не с командой, - признался тренер. - Я хочу отметить всю команду, которая отлично выполнила план на матч. Была видна заряженность, и они показали хорошую игру и добились результата.

Что касается травмированных игроков, то, по словам Мурада Мусаева, решение будет приниматься после вечерней тренировки. Но больших изменений по сравнению со «Спартаком» не ожидается.

- Для нашего клуба, которому всего 12 лет, да и для всего города первая домашняя игра в Лиге чемпионов – настоящее событие, - сказал Мурад Мусаев. - С топ-клубом из Англии. «Челси» выигрывал Лигу чемпионов, и мы с нетерпением ждем матча.

У лондонского клуба, признается Мурад Мусаев, хорош не только вратарь. У них есть ряд сильных сторон, но есть и проблемы. Будем пытаться воспользоваться теми трудностями, которые мы увидели в последних матчах.