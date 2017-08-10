Лечение варикоза вен на ногах лазером в Краснодаре: цены на операции, клиники

Варикозное расширение вен сегодня распространенная проблема, причем не только у женщин, но и у мужчин. Но отчаиваться не стоит – современная медицина знает, как вылечить это заболевание. «Комсомолка» выяснила, какие методы применяются для лечения варикоза вен в Краснодаре.

КАК РАСПОЗНАТЬ ВАРИКОЗ

Как правило, такое заболевание появляется у людей в возрасте 30 лет. В группе риска - те, кто из-за специфики своей работы много сидит или стоит. Сюда относятся офисные работники, врачи, продавцы, парикмахеры.

Также варикоз может стать последствием беременности и родов, именно поэтому молодые девушки и женщины должны следить за состоянием вен на ногах. Передаться варикоз может и по наследству.

Тяжесть в ногах, появление отечности и, самое главное, появление вздувшихся вен, судорога икроножных мышц – все это сигнализирует о том, что есть проблемы с венами.

УДАЛИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

По словам медиков, своевременное лечение не только устраняет варикозное расширение вен, но и предупреждает осложнения. Современных методик несколько:

1. Эхосклеротерапия - это удаление варикозно измененных вен без операции. Во время манипуляции в вену вводится лекарственное вещество, которое приводит к повреждению и последующему рубцеванию венозной стенки. Со временем просвет вены постепенно зарастает. За один сеанс обычно делается 2 - 10 инъекций, в зависимости от выраженности патологического процесса. Процедура продолжается в среднем 10 – 20 минут. После склеротерапии сразу же используют эластичные бинты, специальное компрессионное белье (чулки на ноги) или бандаж.

2. Комбинированная флебэктомия. Традиционный метод лечения, который заключается в перевязке и удалении больных вен на протяжении всей конечности. Обычно требуется два разреза - в паху и на уровне коленного сустава или голени. Во время операции хирург использует специальный зонд, который вводится в просвет вены, фиксируется, после чего вена удаляется. Процедура длится около получаса и проходит под местной анестезией.

3. Лечение лазером варикозных вен является одним из самых быстрых и щадящих. В отличие от хирургического вмешательства проводится без разрезов и не требует от пациента борьбы с болевыми ощущениями после операции, использования наркоза, длительной реабилитации.

- Смысл процедуры заключается в закрытии просвета больных вен без их непосредственного удаления из конечности, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» хирург одной из краснодарских клиник Владимир Хлопин. - Хоть такой метод и не считается операцией, но все же во время процедуры делается прокол на коже. В вену вводится специальный лазерный электрод. Хирург «ведет» его по вене, и она постепенно «склеивается». Со временем организм ее «рассасывает». Все делается под контролем с помощью УЗИ: врач видит на экране, куда идет лазер, и может вовремя корректировать процесс.

Операция занимает от 25 до 55 минут. Сразу же после этого можно самостоятельно идти домой.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОПЕРАЦИИ ЛАЗЕРОМ

Разберем сначала приятные моменты, которые дает лечение лазером. Операция занимает около 30 минут, а по эффекту почти не уступает классическому удалению вены.

Кроме того, после лазеротерапии быстро происходит и восстановление. Больничный на работе вам не понадобится - вернуться в офис можно в тот же день.

Еще один важный момент - после процедуры не останется рубцов или шрамов, не появятся гематомы и синяки. Возможен только едва заметный след от прокола длиной 1-2 мм.

Другое преимущество - очень низкий риск рецидива, то есть риск заболеть варикозом повторно.

Но у вмешательства в организм, которое производит хирург, есть и минусы. Если вена имеет большой диаметр, то приходится все равно делать разрезы на коже, а после этого остаются хоть и небольшие, но все же шрамы. Обычно размер вены определяется еще до лазеротерапии. Часто врачи рекомендуют делать классическую операцию флебэктомии, то есть удаления вены. Отпугивает многих и высокая цена лазеротерапии.

- К сожалению, нет никакой гарантии, что через несколько месяцев не «выскочит» венка, которая находится рядом с вылеченной. Ведь варикоз считается хроническим заболеванием, - делится отзывом о процедуре с «Комсомолкой» пациентка Екатерина Щербинина. - Также после операции три-четыре месяца потребуется носить специальное белье. Поэтому лучше планировать процедуру на зиму. Компрессионные чулки или колготки в жару очень мешают и раздражают.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

О причинах возникновения и способах лечения варикозной болезни нам вкратце рассказал президент ассоциации сосудистых хирургов и флебологов Кубани, доктор мед.наук, профессор Овик Арменович Алуханян (городская больница №3, МЦФЛ «АРД-КЛИНИК»).

Основная причина – наследственная, вызванная генетической слабостью венозной стенки. Если варикозом страдали и мать, и отец, то вероятность заболевания составляет до 90%.

Д.м.н., профессор Овик Арменович Алуханян.

К провоцирующим факторам относят ожирение, прием гормонов, беременность и пр.

Распространение в последние годы новых малотравматичных методик лечения варикоза явилось прорывом во флебологии. Сейчас в работе я использую эндовазальную лазерную облитерацию (ЭВЛО) со склеротерапией, минифлебэктомией, трансдермальный лазер, вместо широко применяемой раньше довольно травматичной комбинированной флебэктомии.

Это позволяет проводить лечение в течение 30-40 мин без разрезов и швов, что важно, под местной анестезией или даже обходясь без анестезии, без отрыва пациента от работы.

Самым существенным ограничением после лечения можно считать ношение компрессионного трикотажа. В среднем - от 3 до 14 дней.

К слову, в США доля малоинвазивных методов лечения варикоза составляет 85-90%. В России, к сожалению, статистика почти обратная.

На совещании экспертов Ассоциации флебологов России (АФР) мы единогласно рекомендовали способствовать широкому применению современных малотравматичных технологий в стране.

О возможных противопоказаниях следует проконсультироваться со специалистом.

Где в Краснодаре вылечить варикоз лазером:

Медицинский центр флебологии и лимфологии «АРД-КЛИНИК»

Адрес: ул. Челюскина, 15.

Телефон: 8 (861) 268-22-88, 8-989- 825-10-25.

Стоимость операции - от 23 до 48 тысяч рублей. Консультация флеболога с УЗИ вен - 2 000 рублей. Консультация флеболога, сосудистого хирурга, д.м.н., профессора с УЗИ вен - 4200 рублей.

Медицинский центр флебологии и лимфологии «АРД-КЛИНИК».

«Флебоарт»

Адрес: ул. Кожевенная, 42.

Телефон: 8 (861) 99-22-582.

Адрес: ул. Репина, 1/2, корпус 3.

Телефон: 8 (861) 99-23-641.

Стоимость операции - от 25 до 40 тысяч рублей. Консультация флеболога вместе с УЗИ – 1500 рублей.

«CityClinic»

Адрес: ул. Бабушкина, 37.

Телефон: 8 (861) 205-64-82.

Стоимость операции: от 25 тысяч рублей. Первичный прием ангиохирурга – 1 100 рублей.

Медицинский центр «Лазер Бьюти»

Адрес: ул. Ставропольская, 230.

Телефон: 8 (861) 227-05-77.

Стоимость операции только маленьких сосудов - от 15 тысяч рублей.