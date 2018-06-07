ЧМ-2018: Как и где будет жить сборная Испании в Краснодаре

7 Июнь 08:19 2018-06-08T20:28:04+03:00

Один из главных фаворитов Чемпионата мира прибывает в Краснодар

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Вечером 7 июня в Краснодаре приземлится самолет с одной из сильнейших футбольных команд современности - сборной Испании. “Красная Фурия” поселится в краевом центре как минимум до конца июня.

Серхио Рамос, Андреас Иньеста, Давид де Хеа, Жерар Пике и компания будут жить и тренироваться в одной из лучших футбольных школ России - Академии ФК “Краснодар”.

Зимой сюда наведывался легендарный футболист, а ныне спортивный директор федерации футбола Испании Фендандо Йерро. Экс-капитан мадридского “Реала” оказался в восторге от увиденного.

Фото: fckrasnodar.ru

- Хочу поблагодарить за прием. Все, что мы видим – это высший класс, мировой уровень. Школа, коттеджи, прекрасные поля. Нам бы очень хотелось пробыть здесь как можно больше времени, - сказал Фернандо Йерро.

В распоряжении сборной Испании окажутся все 26 футбольных полей академии, коттеджи, тренажерные залы, бассейн, сауны, столовая и даже современный робот-тренажер “Footbot”, который тренирует скорость принятия решения и точность удара спортсмена.

Фото: fckrasnodar.ru

Из-за визита сборной Испании, у воспитанников академии каникулы начались на месяц раньше обычного, но в “Краснодаре” были готовы к таким хлопотам.

Жить звезды мирового футбола будут в номерах по два человека в коттеджах, где обычно живут юные воспитанники академии.

Фото: fckrasnodar.ru

Кормить испанцев будут традиционной едой, которую приготовит собственный шеф-повар сборной. Помогать ему будут работники столовой “Краснодара”, которые пройдут быстрый курс он шефа. Часть продуктов, например, хамон и пармезан, привезут из Испании, но большую часть будут закупать на месте. Качество продуктов в России гостей устраивает.

Обеспечивать безопасность дорогих во всех смыслах гостей будут сотрудники полиции и Росгвардии.

Фото: fckrasnodar.ru

Сборная Испании прибывает в аэропорт Краснодара около 20 часов. По пути капитан команды Серхио Рамос на улице Школьной наверняка увидит из окна автобуса свой гигантский портрет, который появился на девятиэтажном доме на улице Школьной. Вечером 8 июня в 19 часов команда Хулена Лопетеги проведет открытую тренировку на стадионе академии.

Фото: typodar24

9 июня сборная Испании проведет товарищеский матч против команды Туниса на стадионе “Краснодар”. Несмотря на позднее начало - 21:45, на арене ожидается аншлаг, уже продано более 30 тысяч билетов.

Ну а свой первый матч Чемпионата мира Испания проведет в Сочи на стадионе “Фишт” против сборной Португалии 15 июня. Игра начнется в 21:00.

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Футболист приедет в Краснодарский край на ЧМ-2018. Причем уже 7 июня. В рамках подготовки к мундиалю, в столице Кубани сборная Испании сыграет с командой из Туниса. Матч запланирован на 9 июня, а за пару дней до игры испанцы проведут открытую тренировку. Кто знает, может с тренировочной базы ФК «Краснодар» - именно там и расположится команда, Серхио Рамос и увидит свой огромный портрет на многоэтажке недалеко от стадиона (читайте далее)