ЧМ-2018: Роберт Левандовски прилетел в Сочи и сразу сделал селфи
Все команды в сборе! Польские футболисты последними прилетели на ЧМ-2018. Их встречали в Сочи не хуже, чем все остальные команды – с пышным кубанским караваем, который преподнесли спортсменам казаки и казачки.
Как только суперзвезда польского футбола, нападающий сборной и капитан команды Роберт Левандовски спустился с трапа самолета в Сочи, первое, что он сделал – сфотографировал себя и парней из команды на мобильник. Селфи тут же выгрузил себе на страницу в Инстаграмм.
- Привет, Россия. Мы здесь, чтобы биться за свою мечту, – так подписал снимок Левандовски.
С корабля - на бал! Точнее, в шикарный отель, где команду уже с нетерпеним ждали. Поселилась сборная Польши в роскошном пятизвездочном отеле Hyatt в центре Сочи в 200 метрах от берега Черного моря. И хотя спорстмены и персонал сборной заняли не все номера в гостинице, на время пребывания футболистов в отеле не осталось свободных комнат. Несколько обеспеченных болельщиков (ночь тут стоит не меньше 22 500 рублей) забронировали номера рядом с любимой командой.
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