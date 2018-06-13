2018-06-13T16:11:08+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

ЧМ-2018: Роберт Левандовски прилетел в Сочи и сразу сделал селфи

Капитан сборной Польши заявил, что приехал на ЧМ-2018, чтобы биться за свою мечту
Варвара ДЫМАртём ГНАТЕНКО
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Роберт Левандовски делает селфи в аэропорту Сочи. Фото: Медиаканал FIFAРоберт Левандовски делает селфи в аэропорту Сочи. Фото: Медиаканал FIFA
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Все команды в сборе! Польские футболисты последними прилетели на ЧМ-2018. Их встречали в Сочи не хуже, чем все остальные команды – с пышным кубанским караваем, который преподнесли спортсменам казаки и казачки.

Как только суперзвезда польского футбола, нападающий сборной и капитан команды Роберт Левандовски спустился с трапа самолета в Сочи, первое, что он сделал – сфотографировал себя и парней из команды на мобильник. Селфи тут же выгрузил себе на страницу в Инстаграмм.

- Привет, Россия. Мы здесь, чтобы биться за свою мечту, – так подписал снимок Левандовски.

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Hello Russia! We are here and we are fighting for our dreams!
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С корабля - на бал! Точнее, в шикарный отель, где команду уже с нетерпеним ждали. Поселилась сборная Польши в роскошном пятизвездочном отеле Hyatt в центре Сочи в 200 метрах от берега Черного моря. И хотя спорстмены и персонал сборной заняли не все номера в гостинице, на время пребывания футболистов в отеле не осталось свободных комнат. Несколько обеспеченных болельщиков (ночь тут стоит не меньше 22 500 рублей) забронировали номера рядом с любимой командой.

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