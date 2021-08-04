Что хочу, то и делаю – я на отдыхе: ТОП-5 претензий кубанцев к отдыхающим

Хотя может, у жителей Кубани просто слишком высокие требования? Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе – самые популярные курорты Краснодарского края. Как бы кто не сравнивал сервис в этих городах с иностранным, отбоя от желающих поплескаться в Черном море нет. В разгар сезона на пляжах яблоку негде упасть, а центральные улицы превращаются в улей.

К сожалению, далеко не все приехавшие отдохнуть люди сохраняют приличный облик. Хотя может, у жителей Кубани просто слишком высокие требования?

Мы собрали пять самых распространенных претензий к отдыхающим.

МУСОР

Почему-то, как только нога нашего соотечественника ступает на курортную землю, чистоплотность улетучивается. С приходом на пляж знание, что мусор надо выбрасывать в урну, сохраняется только у самых воспитанных.

- Человек может идти с мороженным, снять упаковку и просто швырнуть ее, не глядя, - сетует жительница Анапы Тамара Килина. – Когда приходишь летом на пляж, это тихий ужас! Закопанный или спрятанный в камнях мусор: бычки, пивные банки, в раздевалках - женские гигиенические средства.

В Анапе пляжи убирают ежедневно. В две смены.

- Работники выходят с 6 утра и до трех часов дня. Вторая смена – с часу до 10 вечера, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в анапском МУП «Объединение курортных услуг».

ГОЛЫШОМ ПОД СОЛНЦЕМ

Раз уж заговорили про пляж, то здесь кроется еще одна причина возмущения местных жителей. Хотя из эстетических соображений недовольны могут быть и другие люди, просто жители курортов это видят каждое лето.

Мы говорим о людях, которые ходят по городу с голым торсом или в одних купальниках. Понятно, что хочется посильнее подрумяниться за отпуск, но все же есть приличия, сетуют горожане. Доходит до того, что гости заходят в плавках в аптеки, магазины.

В тему наготы. Раздражает, думаем, не только местных, а вообще всех гостей пляжа, когда мамы и папы раздевают своих детей догола, и те бегают по берегу в чем мать родила.

- Все же пляж – общественное место, здесь много людей. Тут надо соблюдать какие-то приличия, - сетует житель Геленджика Артур Абрамян.

Мэрия курорта, кстати, несколько лет назад порекомендовала жильцам и гостям города не ходить в общественных местах с голым торсом.

- Конечно, мы запретить не имеем права. Только просить и рекомендовать. Мы еще три года назад опубликовали, что не следует на центральных улицах, в кафе, магазинах, общественном транспорте быть с голым торсом, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела по взаимодействию со СМИ мэрии Геленджика Максим Жмутский. – В этом сезоне наклеили везде соответствующие таблички. Эффективно это? В какой-то степени.

КУКУШКИНЫ ДЕТИ

Все те же дети, которые бегают голышом по пляжу, часто предоставлены сами себе. Родители, видимо настолько устали от работы, от домашних дел и присмотров за ребятней, что под южным солнцем и под плеск воды контроль отключается.

Мамы и папы, а чаще именно мамы, приехавшие без супругов, забывают о детях.

- Они сами собой бегают, теряются, хотят поиграть с другими людьми. Ну как воспитанный человек объяснит малышу, что нет ни времени, ни желания ни минуты тратить? Вот и получается, что сначала с ребенком собираешь ракушки, потом копаешь ямки, потом он просит сходить с ним покупаться, - говорит Елена Сарак.

- У меня был такой случай, когда мама мальчика лет 4-5 прекрасно видела, что он бегает по пляжу от одних отдыхающих к другим. Пытается разговаривать с ними, просит вместе пойти поплавать, построить замок из песка и все тому подобное. Однако мама ничего не делала. Вообще. Она купалась в море и, казалось, забыла о ребенке, - вспоминает Артем Потапов. – Даже слова, мол, заберите ребенка, не возымели никакого толка. Дама просто объяснила, что ее ребенок очень общительный.

Пророй такая неосмотрительность приводит к серьезным последствиям. Например, в 2016 году летом в Сочи сотрудник вневедомственной охраны Арсентий Хазарян буквально из под колес локомотива вытащил ребенка, шедшего по путям. Оказалось, что его родители отдыхали по полной в автокемпинге неподалеку.

Я ПРИЕХАЛ С ДЕНЬГАМИ – ДЕЛАЮ, ЧТО ХОЧУ

Это, пожалуй, самое ненавистное поведение. Из него вытекает и мусор, и красные от солнца голые пивные животы в продуктовых магазинах, и предоставленные сами себе дети.

Многие приезжают в любой из курортных городов и начинают отдыхать по полной. Ничто им не указ. Я привез вам деньги, значит, вы все мне должны. А как только встречают отпор, то впадают в такой гнев и недоумение, что любой бунтарь позавидует.

Пьяные господа устраивают настоящий декаданс в кафе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Не подсказали дорогу – скандал, остановили не там, где просили, а на остановке - скандал. Долго несли еду – скандал. И так далее. Потом по вечерам уже пьяные господа устраивают настоящий декаданс в кафе, клубах, а также на пляжах, - говорит Владимир Дубин из Туапсе. - Словно они подростки и живут дома с мамой, а на курорте ведут себя, словно родители уехали в командировку – напиваются до каких-то немыслимых состояний.

Все это, по мнению местных, от ощущения вседозволенности.

РАЗГРОМ ГОСТИНИЧНЫХ НОМЕРОВ

Это отдельная головная боль хозяев отелей. Причем, если в фешенебельных заведениях люди стараются вести себя прилично, поддерживают в номерах порядок. То в мини-гостиницах, коих на черноморском побережье большинство, творится все, что угодно.

- У меня как-то на неделю забронировала номер молодая пара. Через три дня к ним пришли с уборкой и обнаружили, что в номере живут пятеро, - возмущается анапчанин Николай Головин. – А вообще мы после каждого сезона номера заново нужно ремонтировать: дети на стенах рисуют, постояльцы рвут простыни, ломают холодильники, пачкают бог весть чем матрасы. Некоторые в чайниках пельмени варят.

Несмотря на все недовольства, курорты продолжают работать и делать все, чтобы каждый год приезжало больше гостей. А что до культуры поведения, то, возможно, она вытекает из сервиса. Хотя это тема отдельной статьи.

А что вам, как туристам, не нравится в принимающей стороне?