2018-06-22T17:43:21+03:00
Происшествия

В Мостовском районе 16-летний парень поджег свой дом

Полицейским пришлось скрутить буйного подростка [видео]
Юлия ДУБИНА
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Пожар в Андрюках Видео: социальные сети.! другой источник

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Происшествие случилось в станице Андрюки. Там на глазах местных жителей 16-летний мальчишка поджог дом. Казалось бы, пожары случаются довольно часто, но про этот тут же заговорили все и разом. Оказалось, что Антон (имя подростка изменено – Авт.) – один из участников подростковой банды, по крайне мере так говорят местные жители.

Есть ли там банда или нет, окончательно не известно. Но вот сгоревший дом – это факт. Местные жители говорят, что с недавних пор семья Антона получила квартиру в Мостовском. Но вот парень вновь появился в станице.

- До этого он поругался с матерью, разбил в квартире всю мебель и поехал в Андрюки, поджег дом, - сообщает Эльвира Берлетова.

К приезду пожарных и полицейских парень стал еще более агрессивным. Недолго думая, Антон бросился на представителей правопорядка, но силы не рассчитал. Парнишку скрутили, но он не унимался. То просто кричал что-то невнятное, то оскорблял полицейских.

Известно, что с места пожара его доставили в отдел полиции. А от дома осталось только пепелище.

Пожар в Андрюках Видео: социальные сети.! другой источник

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