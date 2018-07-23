На улицах Геленджика станет светлее
Работы будут проведены в рамках выполнения наказов жителей муниципалитета депутатам городской Думы.
В Геленджике ремонтные работы затронут улицы Звездную, Тельмана, Прасковеевскую, Левитана, Тбилисскую, Сибирскую, Клубничную, Губрия, Аэродромную, Краснодарскую, Темрюкскую, Кисловодскую, Адлерскую, Сочинскую и пер. Западный.
В Архипо-Осиповке установят новые и отремонтируют старые фонари на улицах Зеленой, Строителей, Северной, Земляничной, Персиковой, Строителей, а также по переулкам Дорожному и Дачному. В Пшаде работы пройдут на улицах Советской, Светлой, Туапсинской и Новороссийской.
В Дивноморском осветят улицу Мичурина, в Кабардинке – улицы Ягодную, Родниковую, Абрикосовую, Совхозную, Пролетарскую, Солнечную, в селе Марьина Роща – улицу Космонавтов. Работы планируется начать в августе и завершить до конца года.