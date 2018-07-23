На улицах Геленджика станет светлее

23 Июль 17:35 2018-07-23T17:38:57+03:00

К концу 2018 года коммунальщики планируют отремонтировать и установить новые системы освещения почти на сорока улицах курорта

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Работы будут проведены в рамках выполнения наказов жителей муниципалитета депутатам городской Думы.

В Геленджике ремонтные работы затронут улицы Звездную, Тельмана, Прасковеевскую, Левитана, Тбилисскую, Сибирскую, Клубничную, Губрия, Аэродромную, Краснодарскую, Темрюкскую, Кисловодскую, Адлерскую, Сочинскую и пер. Западный.

В Архипо-Осиповке установят новые и отремонтируют старые фонари на улицах Зеленой, Строителей, Северной, Земляничной, Персиковой, Строителей, а также по переулкам Дорожному и Дачному. В Пшаде работы пройдут на улицах Советской, Светлой, Туапсинской и Новороссийской.

В Дивноморском осветят улицу Мичурина, в Кабардинке – улицы Ягодную, Родниковую, Абрикосовую, Совхозную, Пролетарскую, Солнечную, в селе Марьина Роща – улицу Космонавтов. Работы планируется начать в августе и завершить до конца года.