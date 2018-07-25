2018-07-26T09:01:54+03:00
Общество

«Ростелеком» покажет «Где мои дети»

Компания представляет мобильное приложение для родителей
Иван ЕГОРОВ
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С "Ростелекомом" родители всегда будут знать, где находятся их детиС "Ростелекомом" родители всегда будут знать, где находятся их дети
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«Ростелеком» в ЮФО и СКФО представляет мобильное приложение «Где мои дети» для родителей, которое точно определяет местоположение их детей. Сервис контролирует местонахождение детей с помощью модуля GPS в часах или телефоне, отслеживает историю их передвижений, передает звуки около ребенка, а также позволяет звонить на его телефон даже, если он находится на беззвучном режиме.

Если ребенок выйдет из указанных родителем зон на карте, например, района дома и школы, приложение отправит уведомление на смартфон. Также приложение отслеживает заряд батареи телефона или часов, показывает статистику использования приложений на устройстве ребенка, дает возможность связаться с ним: часы оснащены кнопкой SOS и режимом звонка.

Мобильное приложение «Где мои дети» можно установить на смартфон родителя и ребенка через Google Play или Appstore, также к сервису можно привязать GPS-часы.

- Сегодня работающий родитель проводит минимум 8 часов в сутки вдали от ребенка, - говорит Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом. - По данным аналитического центра «Левада-центр», переживания за детей и близких – это номер один в списке страхов россиян. Чтобы всегда знать, что происходит с вашим ребенком, где он, и кто его окружает, мы совместно с ООО «Рефрэш» предлагаем инструмент умного контроля – приложение «Где мои дети».

Стоимость сервиса для абонентов «Ростелекома» составляет 99 рублей в месяц (первые семь дней – бесплатно), для остальных пользователей – 229 рублей в месяц. Приобрести смарт-часы можно и в рассрочку, заказав доставку на сайте rt.ru или по бесплатному номеру 8 (800) 1000-800.

Клиенты компании смогут подключить сервис «Где мои дети» только в личном кабинете «Ростелекома». Чтобы активировать сервис необходимо:

- зайти в личный кабинет абонента и в разделе управление услугой «Домашний интернет» под блоком «Тарифный план» открыть вкладку «Где мои дети» и активировать опцию.

- после того как приложение установлено на смартфоне, необходимо в личном кабинете привязать «ID пользователя», заполнив соответствующее поле. Информацию для этого можно найти в приложении «Где мои дети» в разделе «О программе».

- после того как вы нажали кнопку «Привязать» вписав ID, активация завершена. На страничке в личном кабинете отобразится дата подключения сервиса.

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