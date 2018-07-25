Экономия без побочных эффектов

25 Июль 16:34 2018-07-26T16:45:01+03:00

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По данным Федеральной службы госстатистики за первый квартал 2018 года в частном домостроении было построено на 54% квадратных метров больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Россия строится повсеместно, а значит, растет число тех, кто заинтересован в рациональном расходе средств на возведение своего дома. Мы расскажем, как это сделать на всех этапах.

Выбирайте участок, который максимально укомплектован всеми инженерными коммуникациями.

Выбирайте участок, который максимально укомплектован всеми инженерными коммуникациями

Причем не на бумаге, а фактически. Бодрые дельцы изо всех сил стараются нарисовать в вашем воображении будущее, в котором на участке появится электричество, газ, водопровод и прочие важные для жизни и строительства вещи. Но будущее туманно, а тот факт, что в проведение всех этих коммуникаций вам в итоге придется вложить много денег, сил и нервов, более чем реален. Правильный участок в поселке со всем перечисленным набором стоит дороже земли в чистом поле, но и строить на нем несравнимо дешевле в конечном итоге.

Не жалейте денег и времени на детальную проработку всех деталей вашего будущего жилья. Помните, дом, который прослужит вам долгие годы, начинается с качественного проекта.

Правильный проект включает в себя массу информации, начиная от чертежей фасадов, и заканчивая расположением розеток и маркировкой бетона, из которого рекомендуется делать фундамент именно на вашем участке, исходя из несущей способности и подвижности грунтов. Наличие проекта поможет быстрее получить разрешение на строительство, а еще сэкономит вам немало денег при возведении и чистовой отделке – вы заранее закупите необходимые материалы и избежите знаменитого русского авось, которое всегда выходит боком в стройке.

Совместные работы сближают. Привлекайте друзей и родственников к стройке!

Если это возможно, сделайте как можно больше своими руками или привлекая помощников бесплатных, например, друзей и родственников. Многие вещи при строительстве и отделке можно и нужно делать самостоятельно, но надо предварительно изучить чужой профессиональный опыт. Не боги горшки обжигают, как говорится, и у вас точно получится многое из того, за что посторонним людям вы отдали бы от 2 до 20 тысяч. Понятно, что часть самых главных и объемных работ быстрее и дешевле делать силами наемных бригад, но не лишайте себя удовольствия внести в свой дом часть души и энергии. Это, кстати, еще и отличный повод для семейного тимбилдинга.

Если хотите получить предсказуемый результат, придется погрузиться во все процессы лично

Строительные материалы лучше закупать заранее и предварительно изучить вопрос – что именно будет для вас выгоднее – стены из бруса сечением 150 или 200 мм, покупка линолеума или ламината, крыша из металлочерепицы или шифера. Скорее всего, эти вопросы всплывут еще на этапе проектирования, поэтому активно участвуйте в подготовке проекта и затем – в составлении сметы. Руководствуйтесь не только соображениями экономии, но и комфорта. Например, под кровлей из металлических материалов, сложно обустроить жилую мансарду без дополнительной звуко- и теплоизоляции.

Но шум дождя и повышенная теплопотеря не грозят тем, кто решил делать крышу из шифера, равно как им не грозят и чрезмерные расходы– при своей исключительной долговечности шифер еще и стоит дешевле многих других материалов. Также шифер не горит и не поддерживает горение. Это обеспечивает безопасность для вас, вашей семьи и дома.

Современная промышленность стала выпускать его в цветных вариантах, так что крыша из шифера теперь может быть и эстетичной. Шифер в данном случае лишь яркий пример того, как можно сэкономить на стройматериалах в плюс комфорту. Наверняка есть и другие аналогии, ищите и найдете!

Контролируйте все этапы строительства. Последний, самый короткий из пунктов, но самый важный. При неусыпном контроле за стройкой она будет продвигаться быстрее и обходиться вам дешевле.

Подробнее узнать о шифере и обо всех этапах монтажа кровли можно на портале шифер.рф

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