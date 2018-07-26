Обуздать патологии нервной системы и победить болезнь удалось врачу из Краснодара

26 Июль 10:04 2018-07-30T10:46:01+03:00

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Споры о причинах и способах лечения хронических заболеваний ведутся настолько давно, что, казалось бы, прибавить к этому уже нечего. Причинами множества хронических болезней сегодня считается генетически обусловленная несостоятельность различных систем организма и вредные факторы внешней среды. Согласно этой теории, от рождения мы имеем в некоторой степени несовершенное тело, которое в процессе жизни должно закономерно изнашиваться. Болезни же несправедливо приравнивают к физиологическому старению. Возникновение болезней считается неизбежным и полностью вылечить их невозможно, а можно лишь поддерживать более или менее сносное существование различными препаратами.

Андрей Пономаренко - главврач клиники

Двадцать лет назад Андрей Пономаренко обнаружил необычный, нигде не описанный феномен, а именно одновременную стойкую ремиссию симптомов, несвязанных между собой заболеваний, считающихся неизлечимыми.

- Пришел к выводу, что причиной хронических заболеваний являются патологические нейронные сети, образующиеся в различных отделах мозга в ответ на воздействие внешних агрессивных факторов. В момент сильного стресса мозг модулирует активность различных своих центров, создавая в них дополнительные нейронные сети. После прекращения действия чрезвычайного раздражителя эти нейронные сети сохраняются и наносят ущерб нервным центрам, в которых они образовались. Если в критический момент их возникновение имело позитивную роль, то впоследствии они становятся причиной нарушений нормальной активности нервных центров, - рассказывает врач. - В органах и системах тела это проявляется в виде различных симптомов и синдромов.

Постепенно наблюдение привело к важному открытию - свойство нейропластичности можно использовать для разрушения патологических нейросетей. На основе этого принципа разработан способ лечения пациентов в краснодарской «Неврологике», который применяют уже больше 10 лет. Его автором является Андрей Пономаренко.

Сборник статей главврача

- Принцип действия методики прост: ложная угроза, создаваемая непосредственной стимуляцией ядер ретикулярной формации ствола мозга, приводит к неожиданным результатам. Оказалось, что мозг при таком воздействии не способен адекватно анализировать поступающую информацию. Он не может определить, ни откуда она поступает, ни степень ее потенциальной опасности. При этом он начинает приводить к физиологической норме активность всех нервных центров за счет демонтажа патологических нейронных сетей. Подтверждением этого является стойкое восстановление различных функций при заболеваниях по традиционным представлениям, не имеющим между собой ничего общего, - отмечает Андрей Пономаренко.

Способ лечения, основанный на этом феномене, называется «Восстановление Активности Нервных центров (RANC)» и широко применяется в клинике «Неврологика».

- Сам процесс возвращения нервных центров в режим нормальной активности путем индуцирования нейропластичности (дивергенция и конвергенция) я называл РЕВЕРГЕНЦИЯ, - рассказывает Андрей Пономаренко.

Андрей Пономаренко получил награду из рук заместителя министра здравоохранения края Полины Деняк

Клиника «НЕВРОЛОГИКА» в Краснодаре существует почти шесть лет. Узнать больше о методе RANC и увидеть отзывы пациентов можно на официальном сайте www.nevrologica.ru

Руководитель клиники «НЕВРОЛОГИКА», врач невролог Андрей Александрович Пономаренко.

Клиника "Неврологика" в Краснодаре

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