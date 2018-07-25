2018-07-26T09:01:54+03:00
Общество

На Крымском мосту уложили первые рельсы

Строители начали создавать верхний слой железнодорожных путей [видео]
София ФОМЕНКО@kp_kuban
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Начался еще один этап строительства Крымского мостаНачался еще один этап строительства Крымского моста
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На железнодорожной части Крымского моста уложили первые рельсы. Это следующий шаг к созданию бесстыкового или, как говорят железнодорожники, бархатного пути.Поезда по такой дороге в Крым пойдут плавно и почти бесшумно.

Формирование верхнего строения идет от берега Тамани к Керчи. В этом отличие железнодорожного моста от автодорожного. Если на последнем строители могли укладывать асфальт одновременно на разных участках по всей трассе, то железнодорожные пути строятся последовательно: хозяйственные составы, укладывающие рельсошпальную решетку, продвигаются вперед по уже готовым железнодорожным путям.

Автомобильный и железнодорожный Крымский мост

Автомобильный и железнодорожный Крымский мост

На Крымский мост строители вышли с готового участка железной дороги, которая создается в рамках развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна и создания сухогрузного района морского порта Тамань. Это двухпутный участок линейной протяженностью почти 40 км (его готовность – более 80 %). В 2014 году в этот проект было включено ответвление к Крымскому мосту. На железнодорожном подходе уложен бесстыковой путь с рельсовыми плетями длиной в перегон.

Крымский мост должен выдержать поезда массой до семи тысяч тонн

Крымский мост должен выдержать поезда массой до семи тысяч тонн

- На пролетах Крымского моста будут уложены плети бесстыкового пути длиной 440 метров с последующим ввариванием между ними уравнительных стыков для компенсации температурных расширений. Дело в том, что рельсы испытывают значительные напряжения как от воздействия подвижного состава, так и от температуры окружающего воздуха. «Дышат» и сами пролетные строения моста – рассказывает руководитель проекта на участке строительства Крымского моста Евгений Чибышев.

На Крымском мосту уложили первые рельсы.

Крымский мост рассчитан на движение поездов массой 7100 тонн. Скорости движения проектом предусмотрены: пассажирским поездам – 120 км/ч, грузовым составам – 80 км/ч. При этом при проектировании был взят в расчет режим эксплуатации как пролетных строений моста, так и верхнего строения пути в диапазоне температур от – 27 до + 57 градусов Цельсия.

Всего железнодорожникам предстоит уложить 38 километров путевой решетки, сформировать основание из 90 тысяч кубов щебня, а также выполнить по 43 уравнительных стыка на каждом из двух путей Крымского моста. Работа будет проводиться по мере готовности мостовых пролетов.

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Чем длиннее рельсы, тем меньше стыков между ними, проходя по которым колеса составов характерно стучат. По бархатному пути поезда ходят плавно и почти без шума. Такая дорога надежнее, долговечнее и удобнее в эксплуатации (читайте далее).

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