25 Июль 09:28 2018-07-26T09:01:54+03:00

Изменить размер текста: A A

На железнодорожной части Крымского моста уложили первые рельсы. Это следующий шаг к созданию бесстыкового или, как говорят железнодорожники, бархатного пути.Поезда по такой дороге в Крым пойдут плавно и почти бесшумно.

Формирование верхнего строения идет от берега Тамани к Керчи. В этом отличие железнодорожного моста от автодорожного. Если на последнем строители могли укладывать асфальт одновременно на разных участках по всей трассе, то железнодорожные пути строятся последовательно: хозяйственные составы, укладывающие рельсошпальную решетку, продвигаются вперед по уже готовым железнодорожным путям.

Автомобильный и железнодорожный Крымский мост

На Крымский мост строители вышли с готового участка железной дороги, которая создается в рамках развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна и создания сухогрузного района морского порта Тамань. Это двухпутный участок линейной протяженностью почти 40 км (его готовность – более 80 %). В 2014 году в этот проект было включено ответвление к Крымскому мосту. На железнодорожном подходе уложен бесстыковой путь с рельсовыми плетями длиной в перегон.

Крымский мост должен выдержать поезда массой до семи тысяч тонн

- На пролетах Крымского моста будут уложены плети бесстыкового пути длиной 440 метров с последующим ввариванием между ними уравнительных стыков для компенсации температурных расширений. Дело в том, что рельсы испытывают значительные напряжения как от воздействия подвижного состава, так и от температуры окружающего воздуха. «Дышат» и сами пролетные строения моста – рассказывает руководитель проекта на участке строительства Крымского моста Евгений Чибышев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/661633" frameborder="0"></iframe> На Крымском мосту уложили первые рельсы.

Крымский мост рассчитан на движение поездов массой 7100 тонн. Скорости движения проектом предусмотрены: пассажирским поездам – 120 км/ч, грузовым составам – 80 км/ч. При этом при проектировании был взят в расчет режим эксплуатации как пролетных строений моста, так и верхнего строения пути в диапазоне температур от – 27 до + 57 градусов Цельсия.

Всего железнодорожникам предстоит уложить 38 километров путевой решетки, сформировать основание из 90 тысяч кубов щебня, а также выполнить по 43 уравнительных стыка на каждом из двух путей Крымского моста. Работа будет проводиться по мере готовности мостовых пролетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Железная дорога через Крымский мост будет бесшумной

Чем длиннее рельсы, тем меньше стыков между ними, проходя по которым колеса составов характерно стучат. По бархатному пути поезда ходят плавно и почти без шума. Такая дорога надежнее, долговечнее и удобнее в эксплуатации (читайте далее).