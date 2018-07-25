2018-07-26T09:01:54+03:00
Общество

В Геленджике туристам продали арбуз за 4 тысячи рублей

При этом средняя цена на ягоду составляет 15-20 рублей за килограмм
София ФОМЕНКО@kp_kuban
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Посетительница спокойно оплатила счет, а потом решила возмутиться в соцсетяхПосетительница спокойно оплатила счет, а потом решила возмутиться в соцсетяхФото: Юлия Лоза
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В геленджикском кафе «Природа» арбузы и дыни продают по 500 рублей за килограмм, при том, что на рынке ягоду среднего размера можно купить в 10 раз дешевле. Одна из посетительниц осталась недовольна такими ценами, о чем написала в социальных сетях.

- Поесть арбуза нам обошлось в четыре тысячи рублей, все-таки на юге живем и не январь месяц, - написала женщина.

Посетительница рассказала, что в заведение она пришла вместе со своей семьей. В кафе они заказали арбуз и дыню, цены которых не были указаны в меню. Оказалось, что стоимость лакомства обошлась им в 4500 – 4000 за арбуз и 500 за дыню. Красную ягоду им принесли уже нарезанной ломтиками и без кожуры на двух тарелках. Правда, за такую сумму официанты даже не стали убирать из арбуза косточки.

Туристка уточнила, что количество арбуза персонал кафе решил выбрать без участия посетителей.

- Я спросила у администратора, съели бы огни сами столько арбуза? Девушка согласилась со мной, что они обманули в весе, но ничего сделать не смогут, так как меню еще в разработке, - негодует посетительница.

Однако жалобу женщина писать не стала и оплатила выставленный счет, хотя по закону могла смело развернуться и уйти из этого кафе. Если в меню нет цен на определенный товар, вы можете считать это подарком от заведения.

- Если в прайсе не было цен на арбуз, то это стопроцентное нарушение. Женщине нужно предъявить претензию и написать жалобу в Роспотребнадзор. Теоретически она может обратиться даже в полицию. Оплачивать этот счет было ошибкой с ее стороны, - прокомментировал «Комсомольской правде»-Кубань» специалист общества по защите прав потребителей Александр.

Мы дозвонились и в само кафе «Природа», где ситуацию преподнесли немного с другой стороны. Цен в меню на арбузы и дыни у них действительно нет, сфотографировать прайс администратор вежливо отказалась. Однако на словах они продают летние лакомства в 350 рублей за килограмм. Правда, без письменного подтверждения эту стоимость можно менять каждый раз.

- Той посетительнице мы продали два арбуза по 5 и 7 килограммов (это, с учетом цены в 350 рублей, обошлось им в 4 550 рублей!). И еще у нее была дыня. Жалобу она не стала оставлять, все оплатила, - прокомментировала эту ситуацию администратор кафе.

Отметим, что если бы в заведении эта цена была записана в меню, то нарушений бы не было. Исходя из того, что в России – свободный рынок, арбузы можно продавать хоть за миллион рублей. Другой вопрос – кто его будет покупать.

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