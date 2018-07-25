В Сочи прокуратура и зоозащитники требуют прекратить убивать бродячих собак при отлове

25 Июль 18:30 2018-07-25T18:36:58+03:00

В 2016-м году суд запрещали применение препарата в Анапе Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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Сразу три сочинских суда – Центральный, Лазаревский и Хостинский получили иски природоохранной прокуратуры о запрете применения препарата «Адилин» при отлове бродячих животных. Ответчиками выступают администрация Сочи и подрядчик ООО «Служба Бася», выигравшая закупку на отлов собак и кошек.

Поводом для обращения в суд стали заявления и письма зоозащитников, которые уверяют, что животные погибают мучительной смертью после инъекций этого препарата.

- Согласно проведенным исследованиям, при введении яда в течение трех-четырех минут животное находится в сознании, осознает что происходит. Смерть животного наступает от остановки дыхания и сердечной деятельности. До тех пор, пока не возникает смерть мозга, собака находится в сознании, испытывает минуты дикий страх, панику, пытается вдохнуть и не может, испытывает боли, и только после этого, при определенной дозировке препарата, наступает смерть мозга, а потом остановка сердца, - говорят в ассоциации специалистов по защите прав животных «Зооправо», ссылаясь на ответ производителя.

Неверно рассчитанная доза препарата ведет к медленной и мучительной смерти, а определить правильную пропорцию можно только зная точный вес животного, отмечают волонтеры. Разумеется, на практике чаще всего количество яда определяется «на глаз».

Активисты требуют не только запретить применение «Адилина», но и признать деятельность подрядчика незаконной, внести его в список недобросовестных исполнителей. Правда, а в этой части прокуратура зоозащитников не поддержала.

ООО «Служба Бася», зарегистрированная в Ростове-на-Дону занимается отловом бродячих животных в нескольких регионах.

В 2016-м году фирма становилась участником аналогичного судебного процесса. В Анапе прокуратура обратилась в суд после коллективного заявления местных жителей о массовом уничтожении животных.

- Имелись случаи отлова домашних животных во время прогулки в непосредственной близости к местам проживания. Умерщвление производилось в дневное время в присутствии людей, в том числе детей, с использованием препарата «Адилин-Супер», вызывающего у животного мучительную смерть от удушья, - сообщали в Азово-Черноморской прокуратуре.

Суд встал на сторону прокуратуры и зоозащитников и запретил использовать яд для убийства собак на территории Анапы.

Спустя год похожий суд состоялся в Славянске-на-Кубани. Только ответчиком там выступал индивидуальный предприниматель, который занимался отловом собак и их убийством при помощи того же препарата.

По инструкции «Адилин» относится к высокоопасным веществам, препарат предназначен для вынужденного бескровного умерщвления животных с целью профилактики распространения инфекций и ликвидации очагов инфекций.

- Обращу ваше внимание, что суд запрещал использовать «Адилин» только при отлове. Это единственный ветеринарный препарат, одобренный Россельхознадзором, прошедший лицензирование, испытания, и имеющий все необходимые документы, который применяют для умерщвления животных, - рассказал «Комсомольской правде - Кубань» руководитель ООО «Служба Бася» Алексей Сорокин. – Он действует быстро и «отключает» головной мозг, к тому же производит сильный анестетический эффект, его применение гуманно.

Что касается исков в сочинские суды, Сорокин предложил дождаться их решений, но подчеркнул, что альтернативы у используемого препарата нет.

По его словам, бродячие собаки являются источником опасности для человека – как переносчики инфекций и вирусов.

- По требованиям зоозащитников, всех животных нужно отловить и поместить в приюты, которых просто физически нет в таком количестве, содержать их 180 дней. Есть реалии, в которых выполнение всех требований будет стоить порядка 70 тысяч рублей на одну собаку. А что с ней произойдет по истечении этого срока? Так никаких денег не хватит у наших городов, – говорит Сорокин.

Он убежден, что обустройство приютов может привести к вспышкам заболеваний и даже эпидемиям.

- Могу сказать, что обустройство приютов – это бомба замедленного действия, которая обязательно рванет, - добавил директор «Службы Бася».

В Сочи его фирма занимается отловом бродячих животных по заявкам администрации, а также подбором погибших на дорогах собак и кошек.

По контракту, заключенному с администрацией Центрального района Сочи, «Служба Бася» должна отловить по заявкам 1378 особей, которые представляют опасность для жизни и здоровья граждан. Сумма закупки составляет 1,998 млн рублей, 1450 рублей на одну особь.

«Регулирование численности выполняется гуманным способом, предусматривающим использование технологии «летающий шприц», не причиняющего животному мучений и не шокирующее людей и являющимся разрешенным и гуманным», - говорится в документах закупки.

Отлов нельзя проводить в присутствии малолетних детей и с применением запрещенных веществ.

- Мы в данном случае исполнители четкого технического задания, которое поступает от администраций и действуем строго в рамках заключенных контрактов, но так называемые зоозащитники устроили травлю именно нам, - негодует Алексей Сорокин.