Служба доставки для e-commerce Краснодара: новые возможности и рост продаж

26 Июль 10:02 2018-07-27T10:15:02+03:00

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Интернет-шопинг стремительно набирает обороты. По оценкам информационного агентства Data Insight за 2017 год спрос на товары через Всемирную сеть вырос на 22%. Доля онлайн-покупателей в регионах растет как в крупных, так и в средних городах.

«В настоящее время развитие регионов идет более стремительными темпами, чем рост Центрального округа. С точки зрения молодого рынка это является естественным процессом – оптимизируются сроки доставки товаров, сокращаются издержки. Поэтому потенциал роста рынка в регионах очень велик» – рассказывает Александр Митурич, директор региональной сети Boxberry.

Сотрудничество со службой доставки Boxberry позволяет получить интернет-магазинам такие конкурентные преимущества как высокая скорость прибытия товара в пункт выдачи и удобство получения заказов. Boxberry – это:

– Надежная и бережная доставка грузов. Грамотно выстроенная логистика позволяет выдерживать декларируемые сроки доставки. 98 заказов из 100 приходят к получателям вовремя. Все отправления страхуются, а убытки – возмещаются.

– Широкая география. Компания доставляет заказы в более 1900 пунктов выдачи. Это 474 города России и возможность курьерской доставки в 600 населенных пунктов. Сейчас в Краснодаре работает 34 отделения Boxberry, 32 из которых принимают отправления от местных интернет-магазинов. Пункты выдачи заказов расположены в густонаселенных районах города, брендированы и имеют подробную навигацию.

– Выгодные тарифы на доставку. К примеру, стоимость отправки груза из Краснодара в Ростов-на-Дону составит от 170 рублей, в Новороссийск – 180 рублей, а в Москву – от 190 рублей. Деньги за выданные товары перечисляются максимально оперативно.

Все лето для новых клиентов компании действует специальное предложение. Зарегистрируйтесь в личном кабинете Boxberry, введите промокод LETO и получите скидку 10% на базовый тариф. Акция действует в течение 60 дней с момента активации промокода.

– Простое подключение. Вам не потребуется заполнять лишние бумаги и подписывать документы – достаточно ознакомиться с договором оферты на сайте Boxberry. Товары можно передавать на доставку в отделения Boxberry сразу после регистрации в личном кабинете. Также в нем можно оформлять экспресс-накладные и отслеживать заказы 24/7.

– Готовые IT-решения для клиентов. Модули для популярных CMS позволяют автоматизировать информационный обмен с Boxberry и отправлять данные службе доставки прямо из административного раздела сайта интернет-магазина.

– Рекламная поддержка. Компания проводит совместные акции, рекламирует интернет-магазины в сети отделений и в печатном каталоге. Все кампании направлены на увеличение числа покупателей и узнаваемость бренда на всероссийском рынке.

Более 4 000 интернет-магазинов уже стали партнерами Boxberry и доверили компании доставку заказов. Займитесь развитием своего бизнеса и отправляйте заказы по всей России. Начать можно уже сейчас.