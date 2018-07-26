В Новороссийске открылся крематорий

26 Июль 12:16 2018-08-01T17:18:41+03:00

Предприятие функционирует с апреля 2016 года и является единственным в Краснодарском крае

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Мы думаем об ушедшем с этой земли человеке и стараемся для него сделать все, но не думаем о тех, кто еще будет жить. Кладбища относятся к специальным градостроительным зонам, которые размещаются на территории городов и населенных пунктах. При этом многометровые места для захоронения непригодны для жилья и строительства по многим причинам:

1. Снос кладбищ будет являться актом вандализма для местного населения, особенно верующих, а их большинство.

2. Данные земельные участки уже становятся непригодны для городского строительства. Происходит потеря земель в экономическом плане. Местные власти недосчитываются миллионов в городские бюджеты.

3. Даже при самом удачном маркетинге земли бывшего кладбища не будут пользоваться большим спросом. И развитой инфраструктуры на этом месте также ждать не стоит.

4. Трупный яд, находящийся в самом умершем, и вещества, которыми обрабатывают тело усопшего, выделяют пары, негативно влияющие на здоровый организм.

5. Места, предназначенные для захоронения, часто не облагораживаются, в результате возникают свалки и обвал земли, что ведет к загрязнению природы и подземных вод. Трупный яд, который выделяется со временем, может приводить к заражению подземных источников водоснабжения.

Выходом из такой сложной ситуации является строительство крематориев. Крематорий - наиболее гигиеничный способ захоронения с точки зрения охраны подземных вод. Вредное воздействие классических захоронений на источники подземных вод намного больше, чем кажется. Сам процесс кремации менее травматичен для психики родственников покойного, нежели классические похороны.

Комната для просмотра процесса начала кремации

Если случилась беда

Прощание с близкими и любимыми - непростое испытание и, как правило, незапланированное. На плечи родных умершего всегда ложатся хлопоты по организации похорон, покупке места на кладбище, поиска кафе для поминального обеда. В момент потери, переживать которую трудно как эмоционально, так и физически, люди поникшие и расстроены. Им нужна помощь и поддержка. И Новороссийский крематорий готов все это обеспечить.

Обратившись в крематорий по телефону 8-988-311-84-21, вы получите подробную консультацию о его режиме работы, порядке оформления документов для кремации и не будете беспокоиться о других формальностях. О вас позаботятся и помогут с организацией похорон. Базовый комплекс услуг по кремации, включающий оформление документов, процедуру кремации, герметизацию урны с прахом и выдачу ее родным, стоит 16 тысяч рублей. При желании на территории крематория можно организовать церемонию прощания, поминальный обед, а также получить нишу для хранения праха. Эти услуги оплачиваются дополнительно. Концепция работы Новороссийского крематория заключена в максимальной доступности процедуры всем слоям населения, как из Краснодарского края, так и из других регионов страны.

Зал для прощания и отпевания

Как относиться к кремации?

У процедуры кремации есть свои преимущества перед традиционным погребением, и для части населения они становятся решающими.

- Во-первых, кремация экологична и экономна. Останки не разлагаются в земле и занимают мало места, а цена за услугу ниже, чем за погребение.

- Во-вторых, в крупных городах местные кладбища испытывают дефицит земли и кремация - хороший способ сохранить участок под другие более важные объекты.

- В-третьих, эмоциональная нагрузка процесса ниже, все проходит спокойнее.

Кстати, в России процедура сжигания тела после смерти стоит на втором месте по популярности после традиционного способа захоронения. Однако далеко не многие знают, как проходит этот процесс.

Сначала тело умершего помещают в гроб из горючего материала. Затем его отправляют в печь, где и происходит сжигание. Процесс занимает от 80 до 120 минут и проходит при температуре от 872 до 1092 градусов по Цельсию. Родственники умершего могут присутствовать при погрузке гроба с телом в кремационную печь, а могут не присутствовать - по желанию. Для просмотра предусмотрена специальная комната.

Вместе с крематорием действует колумбарий

Мнение православной церкви

Кремация не противоречит канонам христианства. При желании родственники покойного могут пригласить священника для отпевания зал, где будет произведен обряд.

Воспользоваться услугами предприятия могут люди любого вероисповедания.

Контакты: Новороссийский крематорий

Телефон: 8-988-311-84-21 с 8:00 до 19:00.

Кладбище Кабахаха-4, дор. Новороссийск - Широкая Балка, 9-й километр.

Режим работы: с 8:00 до 17:00; суббота с 8:00 до 13:00; Воскресенье - выходной.