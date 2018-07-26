Экспонат из Краснодарского музея заинтересовал Королевскую коллекцию Великобритании

26 Июль 11:15 2018-07-26T11:21:29+03:00

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В Краснодарском музее имени Е. Д. Фелицына получили письмо из Виндзорского замка. Его автором стал глава Департамента информации Королевской коллекции Великобритании Стивен Паттерсон.

А заинтересовал англичан один из экспонатов нашего музея – этюд к портрету телохранителя императрицы Марии Федоровны казака Тимофея Ящика, работы художника Александра Гефтера. Сегодня он является частью экспозиции «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска».

Оказалось, что законченный портрет находится в Англии и скоро будет представлен в галерее королевы в Букингемском дворце на выставке «Россия: королевская семья и Романовы».

- О том, что этюд в Краснодаре, в Британии узнали из статьи научного сотрудника отдела истории, этнографии и природы Павла Новикова, опубликованной в журнале «Культурная жизнь Юга России». В этой статье высказывалось предположение, что законченный портрет работы художника Александра Гефтера находится в Англии. Теперь эту информацию подтвердил господин Паттерсон, - сообщают в пресс-службе краевого министерства культуры.

Оказалось, что законченную работу приобрели у художника 31 января 1921 года и увезли из Копенгагена в Англию. Теперь в описании портрета на выставке будет использована информация краснодарского музея.

КТО ТАКОЙ ТИМОФЕЙ ЯЩИК

Тимофей Ксенофонтович Ящик родился в 1878 году в станице Новоминской, с 1900 года служил в конвое князя Григория Голицына, а после его отставки перешел в конвой Его Императорского Величества.

Бравый казак был настоящим богатрыем – под два метра ростом, обладал невероятной силой и запоминающейся внешностью с густой черной бородой и голубыми глазами.

В 1907 году Тимофей Ящик вернулся на родную Кубань, воспитывал троих сыновей и пятерых дочерей, пока в 1912 году снова не попросился на службу к императору Николаю II.

В 1916 году императрица Мария Федоровна решила уехать из неспокойного предреволюционного Петрограда в Киев. И попросила своего сына, царя Николая II, выделить ей надежного спутника. Им оказался самый надежный телохранитель – казак Тимофей Ящик.

О нем сохранилось немало информации, потому что кубанец вел дневник и записывал все, что происходило в жизни царской семьи.

После Октябрьской революции императрица, находясь в имении в Крыму, отпустила всех казаков и прислугу, но Тимофей Ящик остался верен службе и ни на шаг не отходил от Марии Федоровны.

В 1918 году он вывез в родную станицу Новоминскую младшую сестру Николая II великую княгиню Ольгу Александровну, где она родила своего сына Гурия. А позже Ящик вывез ее семью за границу.

Мария Федоровна и Тимофей Ящик

Казак сопровождал Марию Федоровну в Англии и Дании, охраняя ее до смерти в 1928 году. Императрица даже упомянула его в завещании, оставив своему телохранителю приличную сумму.

Жену Тимофея Ящика Марфу в родной станице расстреляли большевики в 1922 году, он не смог забрать своих детей, но постоянно высылал им одежду и деньги. Сам Тимофей Ящик остался в Дании, построил дом в Копенгагене, где прожил остаток жизни в браке с датчанкой Агнес Аабринк.

Умер Тимофей Ящик в 1946 году. Похоронен в Копенгагене, на его могиле и сейчас стоит православный крест. Для датчан он стал символом воинской верности и безоговорочного исполнения присяги.