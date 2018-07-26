2018-07-26T11:22:50+03:00
Рыбалка

Все, что нужно для работы и отдыха, в БлокПОСТ!

Любимое хобби может быть доступным
Иван ЕГОРОВ
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Магазины находятся по нескольким адресам в Краснодаре и в АрмавиреМагазины находятся по нескольким адресам в Краснодаре и в Армавире
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Экипировка для туристов, охотников и рыболовов широко представлена в магазинах «БлокПОСТ». В Краснодаре есть уже 4 экипировочных центра этой сети, где можно найти все необходимое для удачной рыбалки и охоты, собраться в поход, а также подготовиться к семейному отдыху на природе. Постоянными покупателями БлокПОСТ являются те люди, чья работа имеет значение для каждого из нас - это военные, полицейские, спасатели, пожарные, врачи, строители. Радует, что все товары можно купить по выгодным ценам, а благодаря постоянным акциям и бонусной системе приятно снова и снова возвращаться в эти магазины. Как раз сейчас, в самый разгар сезона, действует распродажа -70% на летний ассортимент товаров. При покупке свыше 2000 рублей каждый покупателей получает футболку в подарок.

В магазинах представлены изделия собственного производства, а также других отечественных и зарубежных производителей. Совсем недавно в продажу поступила новая коллекция медицинской одежды БлокПОСТ «Milano Liberta» - это функциональная удобная одежда с эластаном для медицинского персонала.

Если вдруг вы оказались вдали от своего города, но вам необходимо что-то приобрести в БлокПОСТ, вы можете заказать интересующие товары в интернет магазине https://www.blok-post.ru/ с доставкой или зайти в один из 57 магазинов по всей России.

Любите свою работу, не забывайте про хобби и активный отдых, а БлокПОСТ поможет в осуществлении задуманного!

Здесь вы найдете, все, что необходимо для хорошего отдыха

Здесь вы найдете, все, что необходимо для хорошего отдыха

Адреса магазинов

Краснодар:

ул.Дзержинского, 115/1

ул.Селезнева 60

1й проезд Филатова, 4

ул.1 мая, 168

Армавир:

ул. Мира, 45.

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