2018-07-26T12:22:20+03:00
Карта Кубани

В Майкопском районе Адыгеи реализуется инвестпроект в сфере АПК

Договорённость о создании сельхозпредприятия была достигнута в рамках инвестиционного форума «Сочи – 2018»
Вера МАКСИМОВА
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Фото: Алексей ГусевФото: Алексей Гусев
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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал в Майкопском районе, где в настоящее время компанией «СБ-Агро» реализуется новый инвестпроект – строительство комплекса по выращиванию и упаковке экологически чистых овощей.

Договорённость о создании сельхозпредприятия была достигнута в рамках инвестиционного форума «Сочи – 2018», тогда было подписано соглашение о намерениях между кабинетом министров РА и ООО «СБ-Агро».

Сегодня фирма «СБ-Агро» уже запустила 2 теплицы под рассаду общей площадью 1 га, разбиты теплицы на территории 5 га, проведена система орошения на 40 га под выращивание овощей в открытом грунте. Укомплектованы упаковочные цеха мощностью более 3 тонн в смену. Создана система очистки воды, построены бытовые и санитарные помещения для персонала, смонтированы холодильные установки и оборудование, позволяющее заполнять упаковку азотно-углеродной смесью, что повышает срок хранения продукции в два раза.

Фото: Алексей Гусев

Фото: Алексей Гусев

Вложения инвестора уже составили около 360 млн. рублей, всего на реализацию проекта будет затрачено свыше полумиллиарда рублей. В результате будет построено более 20 га теплиц и подготовлено 70 га под выращивание овощей в открытом грунте.

Глава республики осмотрел созданные на территории производственные и бытовые помещения, оборудование, ознакомился с используемой фирмой специализированной сельхозтехникой.

Здесь же Мурат Кумпилов провёл совещание с руководителями профильных министерств и ведомств, а также ресурсоснабжающих организаций.

- Это точка роста Майкопского района, инвестор вкладывает значительные средства в экономику региона, даёт возможность трудоустроиться местным жителям, благоустраивает территорию, платит налоги. Сопровождение этого проекта должно вестись в ручном режиме. Обеспечьте максимально благоприятные условия для работы предприятия: поддержка в рамках соответствующих госпрограмм, решение земельных вопросов, обеспечение необходимых энергомощностей, - подчеркнул Мурат Кумпилов, обращаясь к руководителям отраслевых министерств и ведомств.

Фото: Алексей Гусев

Фото: Алексей Гусев

Министр сельского хозяйства РА Юрий Петров доложил, что предприятие может рассчитывать на получение несвязанной поддержки на выращивание овощей, субсидирование затрат на приобретение элитных семян и ГСМ. Также будет прорабатываться возможность субсидирования части затрат на строительство теплиц.

По обеспечению газоснабжения предприятия доложил генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп» Руслан Арашуков. В частности, достигнуты договорённости о прокладке к территории СБ-Агро газопровода высокого давления, что позволит полностью покрыть потребности инвестора.

По вопросу увеличения энергомощностей глава республики призвал директора Адыгейских электрических сетей Юрия Хомиченко включить в программу развития электросетевого комплекса региона модернизацию близлежащей подстанции «Садовая». Энергоснабжение комплекса сегодня составляет 150 кВт/час, с перспективой увеличения до 800 кВт/час. При выходе комплекса на проектную мощность энергопотребление составит около 2 МВт. Юрий Хомиченко заверил, что работа по созданию необходимых мощностей будет проведена.

В завершение глава республики подчеркнул, что Адыгея заинтересована в новых масштабных инвестиционных проектах, и необходимо оказывать содействие в их реализации на всех уровнях – от сельского поселения, до органов власти региона.

Фото: Алексей Гусев

Фото: Алексей Гусев

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