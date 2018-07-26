2018-07-26T12:34:14+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи посетил детские оздоровительные лагеря «Кавказ» и «Горный»

Летняя оздоровительная кампания-2018 в Адыгее стартовала 28 мая, детей принимают 94 организации отдыха и оздоровления, в том числе 2 – на черноморском побережье.
Вера МАКСИМОВА
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Фото: Алексей ГусевФото: Алексей Гусев
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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил детские оздоровительные лагеря «Кавказ» и «Горный» в Майкопском районе.

Летняя оздоровительная кампания-2018 в Адыгее стартовала 28 мая, детей принимают 94 организации отдыха и оздоровления, в том числе 2 – на черноморском побережье. В течение года планируется оздоровить 23 тыс. детей, на эти цели направлено 84,1 млн. рублей. Ещё 200 школьников отправятся во всероссийские образовательные лагеря «Орлёнок», «Смена» и «Артек». Всего с начала лета отдохнули и находятся на отдыхе почти 8 тыс. школьников.

В спортивно-оздоровительном лагере «Кавказ» отдыхают 230 детей, туристско-краеведческий лагерь «Горный» стал местом отдыха для почти 300 детей из Адыгеи, Ханты-Мансийского автономного округа и Краснодарского края.

Фото: Алексей Гусев

Фото: Алексей Гусев

Глава республики осмотрел территории летних лагерей, побеседовал с отдыхающими детьми и персоналом, оценил качество питания в столовых.

В беседе с руководством детских оздоровительных учреждений глава республики указал на необходимость неукоснительного соблюдения всех санитарных норм и требований безопасности, совершенствования работы по организации досуга и воспитания детей.

- Наша первоочередная задача – обеспечение безопасности и благополучия детей. И, разумеется, за летний оздоровительный период они должны получить как можно больше положительных эмоций, понять, что детские лагеря – это место, где их ждут только хорошие впечатления и события, и куда всегда хочется возвращаться, - сказал глава РА.

Ребятам Мурат Кумпилов пожелал хорошо отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом.

- Уверен, многие из вас нашли здесь новых друзей, и после окончания отдыха вы сможете продолжить с ними общение, созваниваться, переписываться. Сохраните эту дружбу, - сказал он.

Фото: Алексей Гусев

Фото: Алексей Гусев

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