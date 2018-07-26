Готовь сани летом: быть или не быть берегоукреплению в селе Черноречье?

26 Июль 14:46 2018-07-26T14:45:34+03:00

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Так уж повелось, что проблемы у нас начинают решать уже после того, как возникнут последствия. Все предупредительные меры, помощь и поддержку специалистов народ отвергает, мол, знают как лучше и не осознают опасности. Ждут люди, пока грянет гром и уж тогда, конечно, будут креститься. А как же. Но одной верой делу не поможешь. А думать о последствиях нужно заранее.

Необходимость берегоукрепления реки в поселке Черноречье, что недалеко от Севастополя, назрела давно. Черная речка хоть и не славится своим полноводием, но при осадках объемы стока увеличиваются в 50 раз. В ее верховьях в 16 километрах от села расположено крупное водохранилище, вмещающее в себя 64,2 миллиона кубометров воды, и Севастопольский водозабор, снабжающий водой весь город. Опасность затоплений высока и, чтобы избежать трагедии, там необходимо укреплять берега. Севастопольские власти обеспокоились проблемами жителей и поручили разработку проекта НПЦ «Берегозащита». Но местные никого не желают слушать и считают, что разлив воды им не грозит.

Знал бы, где упасть – соломинку подложил

До июля 2012 года так же думали и жители кубанского Крымска. Где после сильных ливней из берегов вышла местная река Адагум и затопила город. Тогда в наводнении погибли десятки человек. А ведь если бы водную артерию вовремя очистили и укрепили, больших жертв удалось избежать.

Поэтому и в Черноречье - у наших соседей в Крыму переживают, что река тоже может разбушеваться. Поэтому и хотят укрепить ее, даже все расчеты сделали, чертежи.

Генеральный директор НПЦ "Берегозащита" Эдуард Кушу

- 19 июня в селе Черноречье прошли публичные слушания с участием депутатов ЗСК Севастополя, местных жителей и общественников. Я выступал с докладом о необходимости строительства берегоукрепления на реке Черной. До этого мы уже получили все согласования проекта во всех ведомствах и министерствах, а слушания – очередной этап перед началом работ, - делится генеральный директор НПЦ «Берегозащита» Эдуард Кушу. – Для слушаний подготовил доклад, рассказывал, что опасность есть, нужно подстраховаться. Представил все доказательства, чертежи, расчеты. Но мне не дали договорить.

Люди отвечали, что много лет никаких проблем не было, и удивлялись, почему сейчас они могут возникнуть.

Зачем укреплять берега?

Народ можно понять, у них в поселке нет ни школы, ни детского сада, проблемы с канализацией и водопроводом. Поэтому хотят селяне, чтобы сначала решили все эти вопросы, а уже потом укрепляли реку. Но, если паводок застигнет Черноречье врасплох, все силы и средства бросят на ликвидацию последствий стихии. Так что предупредить наводнение на реке проще, чем потом восстанавливать дома.

- В процессе общения с местными стало понятно, что строить берегоукрепления никто не хочет еще и потому, что тогда доступ к реке для личных нужд будет закрыт. Поливать огороды и сбрасывать нечистоты народ уже не сможет, - делится Эдуард Кушу. – Люди нарушают Водный кодекс, режим водоохранной зоны и другие законы. В любом случае, проект будет реализован, и лучше, если это будет до того, как грянет гром.