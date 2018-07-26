Бухгалтер, которая помогла бывшему фермеру обналичить 440 миллионов, признана виновной

26 Июль 16:10 2018-07-26T17:30:37+03:00

Но в тюрьму женщина отправится не скоро - у нее маленькие дети

Изменить размер текста: A A

4,5 года получила бухгалтер ОПГ, которая занималась обналичиваем чужих денег. Женщина признала свою вину и даже заключила досудебное соглашение. Ее дело в суде рассматривалось отдельно.

Напомним, в 2014 году бывший фермер Иван Харламов подался в незаконный бизнес. Решил он создать фирму, которая будет заниматься обналичиваем чужих денежных средств, имея с этого свой процент. Одному такой проект не создать, поэтому Иван позвал на помощь своих друзей, одной из которых и оказалась гражданка Ефименко. Женщине досталась роль бухгалтера.

- Она выполняла работу, связанную с учетом поступивших на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций денежных средств от юридических и индивидуальных предпринимателей, расчетом комиссионного вознаграждения, его удержания с поступивших денежных средств, - сообщил «Комсомольской правде - Кубань» следователь по особо важным делам следственного отдела по Прикубанскому округу Краснодар СУ СК России по Краснодарскому краю Игорь Волков.

В ее обязанности входила и выдача заработной платы сотрудникам, и подготовка всей финансовой документации для клиентов. Если смотреть на ее работу отдельно, то не отличишь от работы бухгалтера обыкновенного предприятия. Только за свою службу женщина получала на порядок больше чем ее коллеги из некриминального мира.

На суде женщина в содеянном раскаялась, говорила, что жалеет о случившемся. Учитывая все обстоятельства, срок оказался небольшим, да и часть его уже отбыла. Один год и три месяца бухгалтер провела в СИЗО, а затем под домашним арестом. Да и в тюрьму она отправится не скоро. Только после того, как ее детям исполнится 14 лет.