Лунное затмение 27 июля 2018 года на Кубани: увидеть кровавую луну на курортах края можно только после двенадцати ночи

27 Июль 14:06 2018-07-27T14:06:28+03:00

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Жители Кубани готовятся увидеть «кровавую луну» - так называется лунное затмение 27 июля 2018 года. Это когда Луна входит в тень Земли, приобретет багрово-красный оттенок. Причем под алым небесным телом повиснет столь же «кровавый» Марс, видимый размер которого увеличится в 5 раз и расстояние от Земли до Марса будет всего 57731916 километров. Такое расположение планет называют Великим противостоянием. Само затмение начнется в 21:24 и продлится почти четыре часа, полная фаза продлится 1 час 44 минуты - с 22:30 до 00:14.

Видна «кровавая луна» будет на всей территории России, вот только в Краснодарском крае не везде можно будет наблюдать за всеми стадиями затмения. Синоптики в эту ночь прогнозируют переменную облачность, а в некоторых районах и вовсе ливни с грозами.

- Как раз к вечеру погода на Юге и Юго-Востоке Кубани изменится - небо затянут облака, польет дождь, - огорчил главный синоптик Краснодарского края Андрей Бондарь. - Так что увидеть «кровавую луну» вряд ли получится на Черноморском побережье - в Сочи, Геленджике, Анапе. Правда, только до двенадцати ночи. После облака разойдутся и можно будет поднять голову к небу и увидеть затмение.

Что же до Краснодара, то жителям города можно сказать повезло. В столице Кубани прогнозируют лишь переменную облачность, сильные осадки не ожидаются к ночи. А это значит, что местами, все-таки, луну будет видно - в те моменты, когда тучи будут расходиться.

А вот наблюдать за небесным телом можно с любой точки города - для этого вовсе не обязательно выезжать из Краснодара.