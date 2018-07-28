2018-07-28T10:55:49+03:00
Наука

Лунное затмение 2018: В Краснодаре уникальное явление скрыли плотные тучи

Зато на пляже Сочи ожидания жителей и туристов оправдались [фото]
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Фото: Юлиана ДАВЫДЮКФото: Юлиана ДАВЫДЮК

Вчера, 27 июля, без приувеличения вся Кубань вперила свои взоры в небо. В этот момент должно было произойти уникальное явление - "кровавое" лунное затмение и редкое сближение Земли с Марсом, называемое учеными противостоянием.

Фото: Юлиана ДАВЫДЮК

Фото: Юлиана ДАВЫДЮК

Но телескопы и видеокамеры в Краснодаре безнадежно пытались разглядеть сквозь плотную завесу облаков небесное чудо. Зато жители южных районов Кубани буквально завалили соцсети своими полуночными наблюдениями за светилами.

Фото: Юлиана ДАВЫДЮК

Фото: Юлиана ДАВЫДЮК

- У нас весь дом высыпал на улицу. Вооружились, кто чем мог: кто-то принес специальную оптическую аппаратуру, кто-то какие-то "прибамбасы" к айфону, а кто просто надел солнечные очки, чтобы лучше увидеть Луну в тени Земли, - рассказывает "Комсомольской правде" - Кубань" житель станицы Северской.

Фото: Юлиана ДАВЫДЮК

Фото: Юлиана ДАВЫДЮК

Люди наперебой рассказывали друг другу о сути явления. Когда три небесных тела (Солнце, Земля и Марс) оказались расположены ровно на одной линии. Земля была посередине, а Марс - напротив Солнца. А если Марс подлетает к нашей планете максимально близко, как вчера, то такие противостояния называются великими. Они случаются через каждые 15 или 17 лет.

Фото: Юлиана ДАВЫДЮК

Фото: Юлиана ДАВЫДЮК

Во время таких противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере, выделяясь яркой красно-оранжевой окраской. 27 июля Красная планета сблизилась к Земле на 57 731 916 километров, ее яркость достигла 2,8 звездных величины, а видимый диаметр увеличился в пять раз. Перепутать Марс с другими объектами во время противостояний невозможно: он выглядит как яркая звезда красноватого оттенка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
ГК «Кубань» в первой игре суперкубка России встретится с «Ростов-Доном»
В Краснодаре в ночь на 5 августа откроют перекресток Северной и Тургенева
В Тихорецке в ДТП с иномаркой погибла девушка
Кубанские врачи спасли молодую девушку от смерти
На Кубани температура морской воды составляет 25-28 градусов
Пропавшего 60-летнего туриста нашли в горах Сочи живым
Капитан «Краснодара» Федор Смолов может покинуть клуб
45-летнюю туристку убило канатом на яхте в Южной Озереевке
В Сочи число погибших в пожаре увеличилось до 10
В горах Сочи продолжаются поиски 60-летнего туриста
Прокуратура проверила ход строительства школ в Краснодаре
В Сочи легковушка сбила 10-летнего велосипедиста
Пчеловоды устроят ярмарку на Пушкинской площади Краснодара к Медовому Спасу
Скрылись на белой «Камри»: Полиция разыскивает участников драки со стрельбой в Кабардинке
Пострадавшего при пожаре в Адлере подростка выписали из больницы
Прокуратура нашла нарушения в работе почти всех детских садов Адыгеи
Жительницу Кубани приговорили к 9 годам колонии за убийство 14-летней давности
Круизный лайнер «Князь Владимир» отправится из Сочи в Крым 5 августа
В Краснодаре подготовили проект реконструкции исторического центра
В Краснодаре нашли тело мужчины
На Кубани сотрудники ФСБ закрыли лабораторию по изготовлению взрывчатки
В горах Сочи пропал 60-летний турист
В Сочи дознавателя полиции будут судить за взятку в 50 тысяч рублей
В Армавире сын забил отца топором
ВТБ реализует залоговое имущество со скидкой до 70%
В Музыкальном микрорайоне Краснодара появится новая трансформаторная подстанция
Портфель кредитов наличными ВТБ превысил 1 трлн рублей
Возбуждено уголовное дело в отношении экс-судьи Щербиновского района