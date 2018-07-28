Лунное затмение 2018: В Краснодаре уникальное явление скрыли плотные тучи

28 Июль 10:56 2018-07-28T10:55:49+03:00

Вчера, 27 июля, без приувеличения вся Кубань вперила свои взоры в небо. В этот момент должно было произойти уникальное явление - "кровавое" лунное затмение и редкое сближение Земли с Марсом, называемое учеными противостоянием.

Фото: Юлиана ДАВЫДЮК

Но телескопы и видеокамеры в Краснодаре безнадежно пытались разглядеть сквозь плотную завесу облаков небесное чудо. Зато жители южных районов Кубани буквально завалили соцсети своими полуночными наблюдениями за светилами.

Фото: Юлиана ДАВЫДЮК

- У нас весь дом высыпал на улицу. Вооружились, кто чем мог: кто-то принес специальную оптическую аппаратуру, кто-то какие-то "прибамбасы" к айфону, а кто просто надел солнечные очки, чтобы лучше увидеть Луну в тени Земли, - рассказывает "Комсомольской правде" - Кубань" житель станицы Северской.

Фото: Юлиана ДАВЫДЮК

Люди наперебой рассказывали друг другу о сути явления. Когда три небесных тела (Солнце, Земля и Марс) оказались расположены ровно на одной линии. Земля была посередине, а Марс - напротив Солнца. А если Марс подлетает к нашей планете максимально близко, как вчера, то такие противостояния называются великими. Они случаются через каждые 15 или 17 лет.

Фото: Юлиана ДАВЫДЮК

Во время таких противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере, выделяясь яркой красно-оранжевой окраской. 27 июля Красная планета сблизилась к Земле на 57 731 916 километров, ее яркость достигла 2,8 звездных величины, а видимый диаметр увеличился в пять раз. Перепутать Марс с другими объектами во время противостояний невозможно: он выглядит как яркая звезда красноватого оттенка.